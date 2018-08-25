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  • Прокурор требует признать виновными оправданных по делу о взяточничестве в ARK

Прокурор требует признать виновными оправданных по делу о взяточничестве в ARK

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Фото иллюстративное

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Вируский окружной прокурор Лийна Пикма требует признать виновными экзаменатора нарвского бюро Департамента шоссейных дорог Хейнара Валлисте и двух его посредников, которые в июне были оправданы судом первой инстанции.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, Пикма требует отменить решение Вируского уездного суда и признать Хейнара Валлисте, Дмитрия Лысикова и Вячеслава Реснина  виновными по всем эпизодам предъявленного обвинения.

Хейнара Валлисте прокурор просит приговорить к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и 7 месяцев. В качестве дополнительного наказания она просит суд запретить ему два года работать должностным лицом в государственных и муниципальных учреждениях.

Дмитрия Лысикова прокурор предлагает наказать штрафом, а Вячеслава Реснина - условным лишением свободы на четыре месяца.

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