Прокурор требует признать виновными оправданных по делу о взяточничестве в ARK

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, Пикма требует отменить решение Вируского уездного суда и признать Хейнара Валлисте, Дмитрия Лысикова и Вячеслава Реснина виновными по всем эпизодам предъявленного обвинения.

Хейнара Валлисте прокурор просит приговорить к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и 7 месяцев. В качестве дополнительного наказания она просит суд запретить ему два года работать должностным лицом в государственных и муниципальных учреждениях.