Президент Финляндии: Путин стремится сблизиться с Европой

В интервью Yle Radio 1 Нийнистё, недавно встречавшийся с российским президентом в Сочи, заявил, что, по мнению Путина, сильный Европейский Союз отвечает интересам России.

При этом Нийнистё заметил, что позиция Путина по Крыму и Восточной Украине не изменилась, и это мешает сближению России с Европой.

"Проблема только в том, что сразу в двух направлениях одновременно двигаться невозможно. То есть, c одной стороны мирно продвигать экономическое сотрудничество с Европейским Союзом, а, с другой стороны, тормозить урегулирование на Украине", – сказал президент.