Глава МИД Австрии объяснила поклон Путину на собственной свадьбе

По словам главы австрийского внешнеполитического ведомства, в начале июня она позвала на свадьбу коллег из правительства, а также президента Австрии — потому что так полагается. Решение же пригласить Путина было «абсолютно спонтанным». Ей пришло это в голову 5 июня, когда президент России был с визитом в Вене. По ее выражению, она хотела представить Путину своего жениха. Когда 19 июля ей сообщили, что Путин согласен посетить свадьбу, она растерялась, так как совсем этого не ожидала, пишет Lenta.ru.

Кнайсль также ответила на критику в связи с тем, что она якобы поклонилась российскому лидеру в завершение танца. «Если вы видели этот танец, то вам было очевидно, что в конце я сделала книксен», — пояснила глава МИД. Она отметила, что Путин ей поклонился, а она сделала книксен ему в ответ, однако комментаторы расценили его как акт подчинения.

«Те, кто меня знают, знают и то, что я никому не подчиняюсь», — заключила Кнайсль.

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