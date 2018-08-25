Сб, 25.08.2018
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Ратас будет баллотироваться в председатели Центристской партии Центристы поставили цель получить на выборах 30 мест

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Юри Ратас.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас подтвердил сегодня, что будет вновь баллотироваться на пост председателя партии. Также он сообщил, что центристы будут стремиться получить на выборах в Рийгикогу минимум 30 мест.

«Уже через неделю мы полностью переключимся на работу и на парламентские выборы. Впереди нас ждут шесть очень тяжелых, ответственных, но также позитивных и приносящих наилучшие результаты месяцев», - сказал Ратас на сегодняшних летних днях партии.

Председатель центристов поблагодарил все отделения партии, которые поддерживают его переизбрание, и заверил, что будет баллотироваться на пост главы партии 13 октября.

Также Ратас отметил, что цель партии на предстоящих выборах в Рийгикогу — минимум 30 мест.

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