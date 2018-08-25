Ратас будет баллотироваться в председатели Центристской партии Центристы поставили цель получить на выборах 30 мест
25 августа 2018, 20:28
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас подтвердил сегодня, что будет вновь баллотироваться на пост председателя партии. Также он сообщил, что центристы будут стремиться получить на выборах в Рийгикогу минимум 30 мест.
«Уже через неделю мы полностью переключимся на работу и на парламентские выборы. Впереди нас ждут шесть очень тяжелых, ответственных, но также позитивных и приносящих наилучшие результаты месяцев», - сказал Ратас на сегодняшних летних днях партии.
Председатель центристов поблагодарил все отделения партии, которые поддерживают его переизбрание, и заверил, что будет баллотироваться на пост главы партии 13 октября.
Также Ратас отметил, что цель партии на предстоящих выборах в Рийгикогу — минимум 30 мест.