«Уже через неделю мы полностью переключимся на работу и на парламентские выборы. Впереди нас ждут шесть очень тяжелых, ответственных, но также позитивных и приносящих наилучшие результаты месяцев», - сказал Ратас на сегодняшних летних днях партии.