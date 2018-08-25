Сб, 25.08.2018
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  • Фото и видео: в преддверии визита Папы Римского католики собрались в Ляэне-Вирумаа

Фото и видео: в преддверии визита Папы Римского католики собрались в Ляэне-Вирумаа

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Сто эстонских католиков прибыли в субботу, 25 августа, в Виру-Нигула, чтобы совершить паломничество к руинам часовни Девы Марии.

Традиционное торжественное шествие в Виру-Нигула от церкви, где прошла Святая Месса, до часовни состоялось уже в 19-й раз, передает Rus.ERR со ссылкой на  "Актуальную камеру" (ETV+).

Часовня Девы Марии, построенная в 13 веке, после лютеранской реформации осталась без опеки и начала разрушаться. На сегодняшний день от прежней часовни сохранился торцевой фронтон.

В конце шествия епископ Римско-католической церкви Филипп Журдан попросил благословения на визит Папы Римского в Эстонию, который состоится ровно через месяц.

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