Фото и видео: в преддверии визита Папы Римского католики собрались в Ляэне-Вирумаа

Традиционное торжественное шествие в Виру-Нигула от церкви, где прошла Святая Месса, до часовни состоялось уже в 19-й раз, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).

Часовня Девы Марии, построенная в 13 веке, после лютеранской реформации осталась без опеки и начала разрушаться. На сегодняшний день от прежней часовни сохранился торцевой фронтон.