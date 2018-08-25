Фото и видео: в преддверии визита Папы Римского католики собрались в Ляэне-Вирумаа
25 августа 2018, 20:44
Сто эстонских католиков прибыли в субботу, 25 августа, в Виру-Нигула, чтобы совершить паломничество к руинам часовни Девы Марии.
Традиционное торжественное шествие в Виру-Нигула от церкви, где прошла Святая Месса, до часовни состоялось уже в 19-й раз, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).
Часовня Девы Марии, построенная в 13 веке, после лютеранской реформации осталась без опеки и начала разрушаться. На сегодняшний день от прежней часовни сохранился торцевой фронтон.
В конце шествия епископ Римско-католической церкви Филипп Журдан попросил благословения на визит Папы Римского в Эстонию, который состоится ровно через месяц.