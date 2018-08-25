Сб, 25.08.2018
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Завтра изменится маршрут двух столичных автобусов

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Таллиннский автобус. Иллюстративное фото.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

В связи с асфальтированием перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ в воскресенье, 26 августа, с начала и до конца дневного движения общественного транспорта автобусы линий 23 и 61 будут в сторону Кадака направлены в объезд, сообщила BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.

Маршрут автобусов линии 23 пройдет по улицам Тонди, Линну, Нымме, Ретке и Рахумяэ с остановками на объезде "Ретке" и "Ластехайгла" на улице Ретке и "Вястрику" - на улице Линну. Автобусы линии 61 пойдут по улицам Тервизе, Электрони, Рахумяэ и Тервизе с временной остановкой "Энергия" на улице Рахумяэ, после перекрестка с улицей Электрони.

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