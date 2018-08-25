В России ребенок погиб в результате взрыва снаряда времен войны

Трагедия произошла накануне вечером в поселке Генеральский. Трое мальчиков 9-10 лет играли в овраге и нашли гранату времен войны. Один из ребят взял ее в руки, и граната взорвалась. Девятилетний мальчик был госпитализирован, но скончался в реанимации. Еще один ребенок получил ранения.