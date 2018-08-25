Сб, 25.08.2018
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В Болгарии перевернулся автобус с туристами, погибли 15 человек

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Медики в Болгарии. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix / AFP

В районе Искырского ущелья возле города Своге в Софийской области перевернулся автобус, в результете чего 15 человек погибли, еще 27 пострадали, некоторые из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщает агентство БГНЕС.

Сообщается, что автобус с пассажирами, направлявшийся в Софию, перевернулся в районе Искырского ущелья в двух км от города Своге. По неизвестной пока причине, автобус съехал с дороги и упал в овраг. ДТП произошло около 17 часов вечера. Движение в районе аварии было закрыто. 

Министр здравоохранения страны Кирилл Ананиев, побывавший в одной из больниц, куда доставили раненых, описал ситуацию как чрезвычайно тяжелую. Он уточнил, что 13 человек погибли на месте, двое - по дороге в больницу. 

Болгарский телеканал NOVA сообщает, что в автобусе находились пассажиры, ехавшие с экскурсии в монастырь "Семи престолов" недалеко от города Своге.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил 27 августа днем ​​траура в память о жертвах автокатастрофы. 

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