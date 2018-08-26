В США умер сенатор Джон Маккейн

Несмотря на тяжелую болезнь, сенатор до последнего продолжал участвовать в политической жизни страны. В июле 2017 года, через месяц после операции на мозге, Маккейн вернулся на Капитолий, чтобы принять участие в обсуждении отмены реформы здравоохранения. Коллеги из обеих партий приветствовали его аплодисментами.

Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс американского руководства по многочисленным позициям. Особенно сильно от него доставалось Трампу; весной сообщалось, что Маккейн, чувствуя приближение конца, распорядился не звать действующего президента США на свои похороны; при этом два его предшественника - Барак Обама и Джордж Буш-младший - приглашены будут.

Маккейн родился в 1936 года в семье военного и пошел по стопам отца и деда, став пилотом штурмовика. Принимал участие в войне во Вьетнаме; в ходе бомбардировки Ханоя его самолет был сбит, а сам Маккейн попал в плен, в котором провел пять с половиной лет. Все это время он подвергался жестоким избиениям и пыткам; поседел в тридцать лет и утратил способность поднимать руки выше головы, однако, несмотря ни на что, отказался от досрочного освобождения, потребовав, чтобы сначала на родину вернулись те, кто попал в плен раньше него.