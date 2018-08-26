Умер сенатор США Джон Маккейн

«Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 04:28 дня», — сказано в заявлении, распространенном его офисом.

Отмечается, что рядом с ним находились его жена и родные. «На момент смерти он верно прослужил США 60 лет», — отметили в заявлении.

24 августа стало известно, что Маккейн отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году. Семья указала, что прогрессирующая болезнь и возраст Маккейна привели к решению остановить лечение против агрессивной глиобластомы.