Вс, 26.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
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  • Севший за руль в нетрезвом виде подросток попал в больницу

Севший за руль в нетрезвом виде подросток попал в больницу

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Скорая помощь.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Вчера в 22:56 в волости Выру в деревне Вериярве произошло ДТП.

Квадроцикл ATV SMC USO 100, которым управлял 17-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, съехал в кювет.

Водитель был доставлен в Южно-Эстонскую больницу.

Подробности произошедшего выясняются.

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