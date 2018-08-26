Севший за руль в нетрезвом виде подросток попал в больницу

Rus.Postimees.ee112Севший за руль в нетрезвом виде подросток попал в больницуСевший за руль в нетрезвом виде подросток попал в больницуrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать26 августа 2018, 9:50Скорая помощь.ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMFВчера в 22:56 в волости Выру в деревне Вериярве произошло ДТП.Квадроцикл ATV SMC USO 100, которым управлял 17-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, съехал в кювет.Водитель был доставлен в Южно-Эстонскую больницу.Подробности произошедшего выясняются.выруподростокполиция