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  • Видео читателя: в Рапламаа горит деревообрабатывающий цех

Видео читателя: в Рапламаа горит деревообрабатывающий цех

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ФОТО: Päästeamet

В Рапламаа горит деревообрабатывающий цех, распространения огня ограничено и находящееся поблизости здание вне опасности.

Сегодня ночью, в 03:43, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Рапла в деревне Калеви горит деревообрабатывающий цех. Пожар обнаружила прибывшая по вызову охранная фирма. По словам сотрудника охранной фирмы, под крышей был дым и чувствовался запах гари. Первыми на место прибыли спасатели Рапла, которые подняли степень вызова и начали работу по тушению пожара. 

Пожар охватил крыло деревообрабатывающего цеха, которое сделано из камня и имеет размеры 60х10 метров. После того, как открытый огонь удалось потушить, спасатели сконцетрировали все внимание на защите крыла и находившейся между зданиями галерее, ограничив распространение огня. 

Крыло горевшего здания разрушено, распространение огня остановлено. На данный момент работы по тушению продолжаются, из-за чего в районе выключено электричество.

Работами по тушению занимаются спасатели Ярваканди, Кохила, Козе, Мярьямаа, Рапла и Тюри. Также, помощь оказывают волонтеры Кайу, Кехтна, Куйметса, Липа и Локута. 

Смотрите видео очевидца!

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