Видео читателя: в Рапламаа горит деревообрабатывающий цех

В Рапламаа горит деревообрабатывающий цех, распространения огня ограничено и находящееся поблизости здание вне опасности.
Сегодня ночью, в 03:43, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Рапла в деревне Калеви горит деревообрабатывающий цех. Пожар обнаружила прибывшая по вызову охранная фирма. По словам сотрудника охранной фирмы, под крышей был дым и чувствовался запах гари. Первыми на место прибыли спасатели Рапла, которые подняли степень вызова и начали работу по тушению пожара.
Пожар охватил крыло деревообрабатывающего цеха, которое сделано из камня и имеет размеры 60х10 метров. После того, как открытый огонь удалось потушить, спасатели сконцетрировали все внимание на защите крыла и находившейся между зданиями галерее, ограничив распространение огня.
Крыло горевшего здания разрушено, распространение огня остановлено. На данный момент работы по тушению продолжаются, из-за чего в районе выключено электричество.
Работами по тушению занимаются спасатели Ярваканди, Кохила, Козе, Мярьямаа, Рапла и Тюри. Также, помощь оказывают волонтеры Кайу, Кехтна, Куйметса, Липа и Локута.
Смотрите видео очевидца!