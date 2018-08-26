Видео читателя: в Рапламаа горит деревообрабатывающий цех

Сегодня ночью, в 03:43, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Рапла в деревне Калеви горит деревообрабатывающий цех. Пожар обнаружила прибывшая по вызову охранная фирма. По словам сотрудника охранной фирмы, под крышей был дым и чувствовался запах гари. Первыми на место прибыли спасатели Рапла, которые подняли степень вызова и начали работу по тушению пожара.