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  • Прекрасен или ужасен? Небоскреб в Петербурге стал самым высоким зданием в Европе

Прекрасен или ужасен? Небоскреб в Петербурге стал самым высоким зданием в Европе

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ФОТО: AP/Scanpix

Европа не может похвастаться большим количеством упирающихся в небо зданий. Чтобы полюбоваться на небоскребы, следует посетить США, азиатские страны или ОАЭ. Однако и в Европе скоро будет свой многоэтажный рекордсмен - в Санкт-Петербурге подходит к концу возведение общественно-делового комплекса под названием Лахта-Центр.

Этот небоскреб стал самым северным в мире и самым высоким в России и Европе. Если брать абсолютную высоту, то Лахта-центр занимает второе место среди самых высоких сооружений России и Европы, уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне. Высота здания составляет 462 метра при 87 этажах, причём 117,75 метра приходится на шпиль из металлоконструкций весом более 2000 тонн.

ФОТО: AP/Scanpix

Небоскреб строится в исторической части Приморского района Санкт-Петербурга. Это общественно-деловой комплекс, ключевым объектом которого будет штаб-квартира государственного концерна «Газпром». Он включает в себя небоскрёб и многофункциональное здание, разделённое атриумом на Южный и Северный блоки.

Также здесь разместятся смотровая площадка, рестораны, планетарий и выставочный центр.

Общая площадь помещений — 400 тыс. м². Полностью завершить проект планируется  к концу 2018 года.  

ФОТО: AFP / Scanpix

 

ФОТО: Peter Kovalev/TASS/Scanpix

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