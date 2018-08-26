Прекрасен или ужасен? Небоскреб в Петербурге стал самым высоким зданием в Европе

Этот небоскреб стал самым северным в мире и самым высоким в России и Европе. Если брать абсолютную высоту, то Лахта-центр занимает второе место среди самых высоких сооружений России и Европы, уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне. Высота здания составляет 462 метра при 87 этажах, причём 117,75 метра приходится на шпиль из металлоконструкций весом более 2000 тонн.