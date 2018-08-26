Прекрасен или ужасен? Небоскреб в Петербурге стал самым высоким зданием в Европе

Европа не может похвастаться большим количеством упирающихся в небо зданий. Чтобы полюбоваться на небоскребы, следует посетить США, азиатские страны или ОАЭ. Однако и в Европе скоро будет свой многоэтажный рекордсмен - в Санкт-Петербурге подходит к концу возведение общественно-делового комплекса под названием Лахта-Центр.
Этот небоскреб стал самым северным в мире и самым высоким в России и Европе. Если брать абсолютную высоту, то Лахта-центр занимает второе место среди самых высоких сооружений России и Европы, уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне. Высота здания составляет 462 метра при 87 этажах, причём 117,75 метра приходится на шпиль из металлоконструкций весом более 2000 тонн.
Небоскреб строится в исторической части Приморского района Санкт-Петербурга. Это общественно-деловой комплекс, ключевым объектом которого будет штаб-квартира государственного концерна «Газпром». Он включает в себя небоскрёб и многофункциональное здание, разделённое атриумом на Южный и Северный блоки.
Также здесь разместятся смотровая площадка, рестораны, планетарий и выставочный центр.
Общая площадь помещений — 400 тыс. м². Полностью завершить проект планируется к концу 2018 года.