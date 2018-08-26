Герой, игрок, переговорщик: кем был американский сенатор Джон Маккейн

Первое время ему не оказывали нормальной медицинской помощи, а также пытали при допросах. Маккейна прекратили избивать лишь когда узнали, что он был сыном адмирала. В марте 1968 года он был заключен в одиночную камеру, в которой провел два года.

Военнопленный и герой

Когда отец Маккейна стал командующим американских войск во Вьетнаме, Маккейну-младшему предложили свободу, чтобы затем использовать это в северовьетнамской пропаганде.

Маккейн ответил, что останется в заключении до тех пор, пока не будут отпущены на свободу все американцы, попавшие в плен до него.

Тогда жестокие пытки возобновились. Избитый и страдающий дезинтерией Маккейн попытался покончить с собой.

Всего американец провел в плену пять с половиной лет.

После возвращения на родину он узнал, что его жена Кэрол получила серьезные увечия в автокатастрофе.

В 1980 году он женился во второй раз - на учительнице Синди-Лу Хэнсли.

Начинающий политик

В 1981 году Маккейн завершил свою карьеру на флоте и впервые избрался в Палату представителей от штата Аризона. Он был сторонником курса президента Рональда Рейгана и жесткой политики в отношении Советского Союза.

После переизбрания в 1984 году Маккейн пошел на повышение: его позвали во влиятельный комитет палаты по международным делам.

В 1987 году он стал сенатором от Аризоны в верхней палате американского конгресса. Военная биография Маккейна позволил ему занять место в комитете cената по вооруженным силам.

Помимо военных дел, сенатору удалось провести через парламент закон, позволявший коренным народам Америки зарабатывать на казино (сам Маккейн был заядлым любителем азартных игр).

Он не боялся идти наперекор руководству собственной Республиканской партии. Например, Маккейн дважды поддержал кандидатуры, которые предлагал президент-демократ Билл Клинтон на должности судей Верховного суда: Маккейн просто считал, что эти люди больше подходят для этой работы.

Кандидат на праймериз

В сентябре 1999 года Маккейн объявил, что хочет стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Он противопоставил себя истеблишменту, олицетворением которого был губернатор Техаса Джордж Буш-младший, предпочитавший опираться на поддержку (и деньги) партии.

После тяжелого поражения в решающем голосовании на республиканских праймериз в марте 2000 года Маккейн сошел с дистанции.

Сенатор не во всем соглашался с Бушем-президентом. К примеру, он был одним из двух республиканцев в верхней палате, которые проголосовали против сокращения налогов.

После теракта 11 сентября 2001 года Маккейн поначалу поддержал военные операции в Афганистане и Ираке. Однако, когда иракская компания затянулась, Маккейн начал высказывать сомнения в правильности стратегии администрации Буша.

Кандидат в президенты