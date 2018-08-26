Полиция задержала бывшего полузащитника сборной Англии

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Пол Гаскойн был задержан транспортной полицией по подозрению в сексуальных домогательствах, сообщает Newsru.com.
Гаскойна задержали на станции Дарем в поезде, следовавшем из Йорка. Женщина утверждает, что 51-летний ветеран притрагивался к ней ненадлежащим образом. Позднее полиция отпустила Гаскойна до завершения расследования.
Ранее Гаскойн, у которого имеются проблемы с алкоголем, был оштрафован за нападение на человека и нарушении общественного порядка, а также подвергся штрафу за преследование бывшей подруги. В июне 2016 года экс-футболист был госпитализирован после пьяной потасовки с клиентами одного из отелей в Лондоне.
Гаскойн за карьеру выступал в английских "Ньюкасле", "Тоттенхэме", "Мидлсбро", "Эвертоне" и "Бернли", итальянском "Лацио" и шотландском "Рейнджерс". В составе национальной сборной он провел 57 матчей и стал бронзовым призером чемпионата Европы-1996, а в 2002 году был включен в Зал славы английского футбола.