Полиция задержала бывшего полузащитника сборной Англии

Гаскойна задержали на станции Дарем в поезде, следовавшем из Йорка. Женщина утверждает, что 51-летний ветеран притрагивался к ней ненадлежащим образом. Позднее полиция отпустила Гаскойна до завершения расследования.

Ранее Гаскойн, у которого имеются проблемы с алкоголем, был оштрафован за нападение на человека и нарушении общественного порядка, а также подвергся штрафу за преследование бывшей подруги. В июне 2016 года экс-футболист был госпитализирован после пьяной потасовки с клиентами одного из отелей в Лондоне.