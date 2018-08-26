Сультс попал в неловкую ситуацию, перепутав название полученной награды

Мярт Сультс сказал сегодня Postimees, что удостоен высшей государственной награды республики Абхазии. Однако спустя пять минут он заявил, что на самом деле ему вручили благодарственную награду грузины Абхазии, и он просто не понял, в чем между ними разница.
"Это высшая государственная награда Абхазии", - опубликовал комментарий на своей странице в Facebook Мярт Сультс. По словам Сультса, ему вручили эту награду в честь спортивного лагеря, в который приехали молодежь Грузии и Объединненых Арабских Эмиратов. В лагере также была молодежь Эстонии.
Однако противоречивым это событие делает тот факт, что Эстония не признает Абхазию. Среди стран ООН ее независимость признали лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. Поэтому, принятие такой награды противоречит позиции эстонского правительства.
"Спорт необходимо дистанцировать от политики, насколько это возможно", - отметил Сультс сам, добавив, что в отношении спортивных мероприятий политические правила не действуют.
Позже история стала еще более запутанной после того, как Сультс позвонил Postimees и изменил свою версию о полученной награде. "На мероприятии присутствовали грузины из Абхазии, а не правительство страны", - отметил он.
По словам политика, в Эстонию приехали входящие в состав правительства Абхазии грузины, которые подвергаются нападкам со стороны правительства и не в коем случае не являются прокремлевски настроенными.
"Это были грузины из Абхазии, а не абхазы. Я не понял, в чем между ними разница, но это были грузины из Абхазии", - попытался Сультс обяснить, с кем он все-таки встречался и кто вручил ему награду.
На вопрос, было ли правительство Абхазии связано с проведенным мероприятием или нет, Сультс ответил, что передавшие ему благодарственную награду грузины являются членами парламента Абхазии.
"В нашем правительстве тоже три партии. Они также являются членами парламента, но не правительства, но они грузинская делегация, скажем так, что они - грузины в парламенте Абхазии", - объяснил Сультс.