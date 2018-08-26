Сультс попал в неловкую ситуацию, перепутав название полученной награды

"Это высшая государственная награда Абхазии", - опубликовал комментарий на своей странице в Facebook Мярт Сультс. По словам Сультса, ему вручили эту награду в честь спортивного лагеря, в который приехали молодежь Грузии и Объединненых Арабских Эмиратов. В лагере также была молодежь Эстонии.

Однако противоречивым это событие делает тот факт, что Эстония не признает Абхазию. Среди стран ООН ее независимость признали лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. Поэтому, принятие такой награды противоречит позиции эстонского правительства.

"Спорт необходимо дистанцировать от политики, насколько это возможно", - отметил Сультс сам, добавив, что в отношении спортивных мероприятий политические правила не действуют.

Позже история стала еще более запутанной после того, как Сультс позвонил Postimees и изменил свою версию о полученной награде. "На мероприятии присутствовали грузины из Абхазии, а не правительство страны", - отметил он.

По словам политика, в Эстонию приехали входящие в состав правительства Абхазии грузины, которые подвергаются нападкам со стороны правительства и не в коем случае не являются прокремлевски настроенными.

"Это были грузины из Абхазии, а не абхазы. Я не понял, в чем между ними разница, но это были грузины из Абхазии", - попытался Сультс обяснить, с кем он все-таки встречался и кто вручил ему награду.

На вопрос, было ли правительство Абхазии связано с проведенным мероприятием или нет, Сультс ответил, что передавшие ему благодарственную награду грузины являются членами парламента Абхазии.