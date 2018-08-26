Со следующей недели небо Балтии будут охранять истребители ВВС Германии
26 августа 2018, 12:54
На будущей неделе звено ВВС Германии перенимает у летчиков Франции охрану воздушного пространства Балтии.
В предстоящий четверг на авиабазе Эмари состоится церемония ротации контингента Франции на контингент Германии, сообщило Министерство обороны Эстонии.
ВВС Германии приступят к охране воздушного пространства балтийских стран на четырех истребителями "Eurofighter".
Летное звено ВВС Франции охраняло воздушное пространство Балтии на четырех истребителях "Mirage 2000-5".