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  • Со следующей недели небо Балтии будут охранять истребители ВВС Германии

Со следующей недели небо Балтии будут охранять истребители ВВС Германии

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ФОТО: REUTERS/SCANPIX

На будущей неделе звено ВВС Германии перенимает у летчиков Франции охрану воздушного пространства Балтии.

В предстоящий четверг на авиабазе Эмари состоится церемония ротации контингента Франции на контингент Германии, сообщило Министерство обороны Эстонии.

ВВС Германии приступят к охране воздушного пространства балтийских стран на четырех истребителями "Eurofighter".

Летное звено ВВС Франции охраняло воздушное пространство Балтии на четырех истребителях "Mirage 2000-5".

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