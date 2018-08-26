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Российские спасатели нашли в Японском море опрокинутое северокорейское судно

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Японское море. Фото иллюстративное.

ФОТО: Yuri Smityuk/Yuri Smityuk/TASS

Авиация МЧС РФ обнаружила в Японском море северокорейское судно без экипажа, сообщает "Интерфакс".

"Вертолетом обнаружено северокорейское судно, координаты были переданы в морской спасательно-координационный центр. К нему подошло спасательное судно "Ирбис", людей на судне не обнаружено", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Приморскому краю.

В морском спасательно-координационном центре "Владивосток" агентству уточнили, что была обнаружена опрокинутая деревянная шхуна длиной около 15 метров.

"Судно идентифицировать невозможно", - сказал представитель СКЦ, добавив, что неизвестно, та ли эта шхуна, экипаж которой запросил помощь в субботу.

25 августа северокорейское рыболовное судно потерпело бедствие в Японском море. Из шести находившихся на борту людей спасены двое, их эвакуировал проходившее мимо судно. Позднее спасатели с воздуха обнаружили обломки, которые, предположительно, могут относиться к этому судну.

Поиски четверых мужчин продолжаются. В районе происшествия работает спасательное судно "Ирбис", в воскресенье район поисков обследует вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

У побережья Приморья, по данным властей региона, от шторма в конце нынешней недели укрывались порядка 240 рыбацких шхун из КНДР и Китая. Иностранные суда пережидали бурю в бухтах Находки, Тернейского и Ольгинского районов.

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