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Семья Маккейна отказала Трампу в посещении похорон сенатора

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Lahkunud senaator John McCain.

ФОТО: Chris Wattie / Reuters / Scanpix

Семья американского сенатора Джона Маккейна, который умер от рака, попросила президента Дональда Трампа не посещать похороны, а ограничиться только прощальной речью. Такие же пожелания высказали бывшим американским лидерам — Бараку Обаме и Джорджу Бушу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Телеканал напомнил, что Маккейн в течение года планировал собственные похороны, отсутствие Трампа на церемонии было обязательным условием. Позиция его родственников осталась неизменной.

Свои соболезнования Трамп уже выразил. «Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами», — написал он на своей странице в Twitter.

Маккейн неоднократно критиковал Трампа, называя его импульсивным и дезинформированным. В частности, камнем преткновения между политиками стала реформа здравоохранения, против которой выступал Маккейн. Тогда Трамп обвинил его в обмане избирателей.

О смерти Маккейна стало известно в ночь на 26 августа. Он умер на 82-м году жизни. За два дня до этого страдавший раком мозга сенатор отказался от лечения.

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