Американские шпионы в окружении Путина резко замолчали

В 2016 году ключевые кремлевские осведомители рассказали о намерениях России вмешаться в президентские выборы в США. Сейчас они замолчали, оставив ЦРУ в неведении о планах России в отношении выборов в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре, рассказали источники издания, близкие к американской разведке. Как отмечает газета, теперь спецслужбы США не могут точно определить, что именно планирует Москва: повлиять на промежуточные выборы, посеять хаос или подорвать доверие к демократическим институтам.

Пресс-секретарь ЦРУ отказался от комментариев. Осведомленные американские чиновники заявили, что качество собранной в России информации претерпевает деградацию.

Однако это не значит, что информаторы американской разведки скомпрометированы или убиты. Им просто пришлось уйти в подполье из-за агрессивной контрразведки Москвы.

Кроме того, проблемы возникли из-за того, что Москва выслала американских дипломатов. "Русские выгнали целую кучу наших людей. Вероятно, в Москве сейчас мало наших сотрудников, и они находятся под немыслимым наблюдением", - предположил бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер.

Источники газеты отметили, что США все же продолжают получать сообщения о России, но в последнее время российские информаторы разведки чаще встречаются со своими кураторами из ЦРУ за пределами России.

Расследование вмешательства России в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.

По слухам, тайным информатором ФБР в расследовании связей с РФ в отношении членов предвыборного штаба Трампа был экс-агент ЦРУ Стефан Халпер. Вывод был сделан на основе анализа выпущенных ранее публикаций в американских СМИ об этом тайном информаторе, имя которого, по требованию ФБР, не называлось.