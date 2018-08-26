Смертельное ДТП в Финляндии: предполагаемый виновник - пьяный гражданин Эстонии
26 августа 2018, 15:31
Сегодня утром в Финляндии вблизи города Сало в ДТП погиб мужчина, который, по информации финских СМИ, оказался иностранцем. Спровоцировавший ДТП водитель является гражданином Эстонии, сообщает Helsingin Sanomat.
Сегодня утром финская полиция получила вызов и прибыв на место происшествия обнаружила поврежденный автомобиль, рядом с которым находилось тело погибшего мужчины. По сообщению полиции, мужчина был пассажиром.
Полиция арестовала находившегося в состоянии алкогольного опьянения водителя, которым оказался 1985 года рождения мужчина с эстонским гражданством.