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  • Смертельное ДТП в Финляндии: предполагаемый виновник - пьяный гражданин Эстонии

Смертельное ДТП в Финляндии: предполагаемый виновник - пьяный гражданин Эстонии

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Полиция Финляндии.

ФОТО: Postimees.ee

Сегодня утром в Финляндии вблизи города Сало в ДТП погиб мужчина, который, по информации финских СМИ, оказался иностранцем. Спровоцировавший ДТП водитель является гражданином Эстонии, сообщает Helsingin Sanomat.

Сегодня утром финская полиция получила вызов и прибыв на место происшествия обнаружила поврежденный автомобиль, рядом с которым находилось тело погибшего мужчины. По сообщению полиции, мужчина был пассажиром.

Полиция арестовала находившегося в состоянии алкогольного опьянения водителя, которым оказался 1985 года рождения мужчина с эстонским гражданством. 

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