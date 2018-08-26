Видео: боксер удрал с ринга сразу после гонга

В Миннеаполисе состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого был поединок экс-претендента на титул чемпиона мира Вилли Монро и Хавьера Франсиско Масьеля, однако зрители, скорее всего, запомнят его по другому бою, сообщает Newsru.com.
В андеркарде поединка была запланирована встреча в супертяжелом весе между нигерийским проспектом Эфе Аджагбой и американцем Кёртисом Харпером, но это противостояние не продлилось и десяти секунд.
Харпер сразу после гонга, оповестившего о начале боя, покинул ринг. Так он выразил протест, насколько мал его гонорар за поединок с Аджагбой.
Поступок спортсмена-оригинала не вызвал уважение, а произвел обратный эффект. Зрители провожали Харпера недовольным гулом и свистом.
.@AjagbaEfe came ready for war, but #CurtisHarper said otherwise! ✌🏿 #ImOut #AjagbeHarper #PBConFS1 pic.twitter.com/YaJkKPhXK2— PBC (@premierboxing) August 25, 2018