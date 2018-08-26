Видео: боксер удрал с ринга сразу после гонга

В Миннеаполисе состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого был поединок экс-претендента на титул чемпиона мира Вилли Монро и Хавьера Франсиско Масьеля, однако зрители, скорее всего, запомнят его по другому бою, сообщает Newsru.com.