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  • Видео: в Таллинне водитель решил нарушить ПДД прямо на глазах у полиции

Видео: в Таллинне водитель решил нарушить ПДД прямо на глазах у полиции

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ФОТО: скриншот

Полиция поделилась в соцсетях видео, на котором запечатлено, как водитель прямо на глазах у стражей правопорядка решил проехать на запрещающий сигнал светофора.

В пятницу, 24 августа, в Таллинне водитель решил проехать перекресток на красный свет и тут же был пойман ехавшими в соседнем ряду полицейскими.

В свое оправдание водитель сказал, что проехал на мигающий желтый свет, но запись с бортовой камеры полицейского автомобиля свидетельствует об обратном.

Смотрите видео!

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