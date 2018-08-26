Видео: в Таллинне водитель решил нарушить ПДД прямо на глазах у полиции
26 августа 2018, 16:20
Полиция поделилась в соцсетях видео, на котором запечатлено, как водитель прямо на глазах у стражей правопорядка решил проехать на запрещающий сигнал светофора.
В пятницу, 24 августа, в Таллинне водитель решил проехать перекресток на красный свет и тут же был пойман ехавшими в соседнем ряду полицейскими.
В свое оправдание водитель сказал, что проехал на мигающий желтый свет, но запись с бортовой камеры полицейского автомобиля свидетельствует об обратном.
Смотрите видео!
Üks video ka tänasest tööpäevast. Juhi põhjendus vabandus oli, et kollane vilkus veel. pic.twitter.com/YMTLuwn40m— Darvy Kõdar (@KodarDarvy) 24 августа 2018 г.