Картина дня: смерть Маккейна, смертельное ДТП в Финляндии и инцидент с Сультсом

В США умер сенатор Джон Маккейн

Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в США в возрасте 81 года, сообщает в субботу The Hill со ссылкой на пресс-службу законодателя. Читайте далее...

Смертельное ДТП в Финляндии: предполагаемый виновник - пьяный гражданин Эстонии

Сегодня утром в Финляндии вблизи города Сало в ДТП погиб мужчина, который, по информации финских СМИ, оказался иностранцем. Читайте далее...

Руководитель полиции: на дорогах много пьяных водителей, которые задают абсурдные вопросы

Вчера в Вахенурме во время соревнований "Безопасная деревня" руководитель полиции Андрес Синимери сделал краткий анализ существующих на дорогах деревень рисков. Читайте далее...

Сультс попал в неловкую ситуацию, перепутав название полученной награды

Мярт Сультс сказал сегодня Postimees, что удостоен высшей государственной награды республики Абхазии. Однако спустя пять минут он заявил, что на самом деле ему вручили благодарственную награду грузины Абхазии, и он просто не понял, в чем между ними разница. Читайте далее...

Последний шанс погреться: в Эстонии на смену дождям вновь придет летнее тепло

На смену дождливым ложбинам низкого давления в Прибалтике обоснуется гребень высокого давления, что сделает нашу погоду более сухой. Кратковременные дожди в ближайшие дни пройдут лишь в отдельных местах. Читайте далее...

Американские шпионы в окружении Путина резко замолчали

Осведомители ЦРУ и других разведслужб США затаились и не выходят на связь с американскими разведслужбами, пишет газета The New York Times. Издание полагает, что это связано с усилением контрразведки со стороны Москвы и высылкой американских дипломатов из России, передает Newsru. Читайте далее...

Материалы судебного дела: мужчина превратил жизнь своей жены в ад

На этой недели в силу вступило решение Пярнуского уездного суда, согласно которому более трех лет в тюрьме проведет мужчина, который в течение полугода постоянно избивал свою жену. Читайте далее...

Прекрасен или ужасен? Небоскреб в Петербурге стал самым высоким зданием в Европе

Европа не может похвастаться большим количеством упирающихся в небо зданий. Чтобы полюбоваться на небоскребы, следует посетить США, азиатские страны или ОАЭ. Однако и в Европе скоро будет свой многоэтажный рекордсмен - в Санкт-Петербурге подходит к концу возведение общественно-делового комплекса под названием Лахта-Центр. Читайте далее...

Видео читателя: в Рапламаа горит деревообрабатывающий цех

В Рапламаа горит деревообрабатывающий цех, распространения огня ограничено и находящееся поблизости здание вне опасности. Читайте далее...

Севший за руль в нетрезвом виде подросток попал в больницу