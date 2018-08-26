Фото: Трамп перепутал цвета американского флага в детской раскраске

Главу государства сопровождал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар. В своем микроблоге в Twitter он разместил серию фотографий. На одной из них видно, как Трамп закрасил одну из полос флага в синий цвет. На самом деле в полосах чередуются только красный и белый цвета.