Папа римский Франциск. ФОТО: GREGORIO BORGIA/AP

Папа римский Франциск в своей речи в Дублинском замке признался, что ему стыдно за то, что католическая церковь не смогла должным образом отреагировать на, как он выразился, отвратительные преступления, совершенные отдельными священниками.

В субботу понтифик встречается с некоторыми из жертв сексуальных домогательств.

Это первый визит папы римского в Ирландию за 39 лет, совпавший по времени с католическим мероприятием под названием Всемирная встреча семей, которое проводится раз в три года.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар потребовал от понтифика принять меры в отношении церковных чинов, занимавшихся растлением малолетних и державших это в секрете.

Выступление папы римского во многом стало повторением послания, которое было направлено на этой неделе миллиарду с лишним католиков во всем мире. В нем осуждались преступления, совершенные растлителями малолетних, и их последующее сокрытие церковью.

"Я не могу не признать факт большого скандала, вызванного в Ирландии в связи с домогательствами к малолетним со стороны священников, в задачу которых входила защита и образование этих детей", - сказал папа римский, обращаясь к политикам и знаменитостям, собравшимся в Дублинском замке.

"Неспособность церковных властей - епископов, религиозных руководителей, священников и других - должным образом отреагировать на эти отвратительные преступления вызвала волну гнева и остается поводом для той боли и стыда, которые испытывает католическая община, - подчеркнул понтифик. - И я лично разделяю эти чувства".

Папа римский в своем выступлении несколько отклонился от первоначального послания, чтобы более жестко заклеймить служителей церкви, совершивших преступления.

Он заявил, что с еще большей настойчивостью и любой ценой намерен устранить эту язву церкви.

Позже, в церкви Святой Марии в Дублине понтифик вознес безмолвную молитву перед свечой, зажженной в память о жертвах сексуальных домогательств католических священников, после чего ответил на вопросы пар разных возрастов, касающиеся института брака.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар отметил, что ошибки церкви, государства и общества в целом для многих оставили горькое наследие, причиняющее боль и страдания.

"Людей оставили в неведении, перед ними были захлопнуты двери, их призывы о помощи не были услышаны, - подчеркнул Варадкар, - поэтому превыше всего, святой отец, я прошу вас выслушать жертв".

Ирландский премьер отметил также, что в отношении тех, кто растлевает детей или способствует этому, будет действовать политика нулевой терпимости, и что за словами должны последовать действия.

Другая Ирландия

Ирландия, в которую прибыл нынешний папа Франциск, сильно отличается от страны, которую за 39 лет до него посещал папа Иоанн-Павел II.

Разумеется, понтифику был оказан пышный прием, его лично встречал президент страны, дети подарили ему цветы и праздничные одеяния. Однако в общественном сознании ирландцев за это время произошли серьезные перемены, в том числе изменилось отношение к абортам, противозачаточным средствам, разводам и однополым бракам.

В 2015 году страна проголосовала за внесение изменений в конституцию с тем, чтобы легализовать однополые браки, а в мае этого года большинством голосов был отменен давний запрет на аборты.

Нынешний премьер-министр страны Лео Варадкар - сын иммигранта из Индии, открыто заявляющий о своей гомосексуальности.

Глава ирландского правительства выступает против традиционного католического учения о семье.

Варадкар прямо заявил папе римскому, что Ирландия обновила свое законодательство, понимая, что "что институт брака работает не всегда, что женщины имеют право принимать самостоятельное решение, и что семьи могут иметь самые разные составы", в том числе это могут быть семьи с одним родителем, однополыми родителями, родителями, которые развелись и вновь сочетались браком.

В пятницу Лео Варадкар выразил надежду, что нынешний визит папы римского ознаменует новую главу в отношениях Ирландии с католической церковью, которая, по словам премьера, играет "чересчур доминантную роль в нашем обществе".

Тем временем Ватикан объявил, что о встрече папы римского с жертвами сексуальных домогательств со стороны священников заранее объявляться не будет, поскольку это дело самих людей, и если они захотят, то им будет устроена встреча с понтификом.

Вечером субботы, 26 августа, папа римский побывал в дублинском Кроук-парке на фестивале по случаю Всемирной встречи семей, где собралось около 80 тысяч человек.

На концерте выступили всемирно известный тенор Андреа Бочелли, кантри-исполнитель Нэйтан Картер и ирландский певец Дэниэл О'Доннелл.

В воскресенье утром понтифик отправится в графство Мейо, где посетит местную национальную святыню - храм в местечке Нок, возведенный на месте, где по преданию в 1879 году людям явилась Дева Мария, святой Иосиф, Иоанн Богослов и сам Иисус Христос в образе Агнца Божьего.