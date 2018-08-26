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Фото: три машины «Формулы-1» попали в аварию на старте

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ДТП на "Формуле-1".

ФОТО: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Пилоты Фернандо Алонсо из команды "Макларен", Нико Хюлькенберг ("Рено") и Шарль Леклер ("Заубер") завершили выступление в гонке 13-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии - из-за аварии на первом круге, передает Newsru.

Инцидент произошел через несколько секунд после старта на первом повороте трассы на автодроме "Спа-Франкошам". В результате столкновения нескольких автомобилей на трассе появилась машина безопасности.

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