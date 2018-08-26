Фото: три машины «Формулы-1» попали в аварию на старте
26 августа 2018, 17:53
Пилоты Фернандо Алонсо из команды "Макларен", Нико Хюлькенберг ("Рено") и Шарль Леклер ("Заубер") завершили выступление в гонке 13-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии - из-за аварии на первом круге, передает Newsru.
Инцидент произошел через несколько секунд после старта на первом повороте трассы на автодроме "Спа-Франкошам". В результате столкновения нескольких автомобилей на трассе появилась машина безопасности.
Lap 1/44: Chaos at the start - Leclerc, Alonso and Hulkenberg out 💥#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/ZKu2RlVrLK— Formula 1 (@F1) 26 августа 2018 г.