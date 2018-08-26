Порошенко: каждая страна ЕС должна помочь Донбассу

"Украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами – мобилизацией средств мира для восстановления инфраструктуры Донбасса", - сказал Порошенко в воскресенье в Авдеевке.

Он отметил, что собранные средства пойдут, в том числе, и на строительство дорог на Донбассе.

По словам главы государства, руководство Украины и ее дипломатические представительства будут делать всё, чтобы каждая страна Европейского Союза взяла на себя ответственность по восстановлению конкретного населенного пункта на Донбассе – в Донецкой и Луганской областях.

Позже, во время встречи с руководителями дипучреждений Украины за рубежом и украинскими военнослужащими президент отметил, что вопрос установления шефства отдельных стран над городами Донбасса он обсуждал с руководителями ряда стран ЕС.

"Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Европейского Союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и селами Донбасса", - проинформировал он.

Порошенко выступил с предложением: "Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, пусть Греция – за Мариуполь, пусть Великобритания – за Волноваху, пусть другие страны возьмут (ответственность за – ИФ) Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку".