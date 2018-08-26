Эстонские политики выступили против предложения взыскать ущерб за советскую оккупацию с РФ

Большинство ведущих политиков Эстонии не поддерживают предложение министров юстиции Эстонии и Латвии Урмаса Рейнсалу и Дзинтарса Разначса изучить вопрос о взыскании с России ущерба за советскую оккупацию.
Из шести парламентских партий предложение эстонского министра от партии "Отечество" Рейнсалу поддерживают только члены оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE), сообщает ERR.
Остальные опрошенные ведущие политики, депутаты парламента, в том числе и соратники министра по партии, высказали критическое отношение к предложению главы Минюста.
Так, премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил: "Эстония проводит последовательную внешнюю политику и, как и при прежних правительствах, эстонское государство (в том числе и сейчас) не занимается активно составлением и предоставлением требований об ущербе".
На встрече министров юстиции Эстонии и Латвии 21 августа было принято заявление, в котором говорилось, что важно помнить человеческие потери от советской оккупации и выяснить возможности предъявления требований о компенсации за ущерб от Российской Федерации как правопреемника Советского Союза.