Вс, 26.08.2018
Россия сегодня ушла куда-то слишком далеко от рок-н-ролльных ценностей Вадим Штепа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Эстонские политики выступили против предложения взыскать ущерб за советскую оккупацию с РФ

Эстонские политики выступили против предложения взыскать ущерб за советскую оккупацию с РФ

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Урмас Ренсалу.

ФОТО: Liis Treimann

Большинство ведущих политиков Эстонии не поддерживают предложение министров юстиции Эстонии и Латвии Урмаса Рейнсалу и Дзинтарса Разначса изучить вопрос о взыскании с России ущерба за советскую оккупацию.

Из шести парламентских партий предложение эстонского министра от партии "Отечество" Рейнсалу поддерживают только члены оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE), сообщает ERR.

Остальные опрошенные ведущие политики, депутаты парламента, в том числе и соратники министра по партии, высказали критическое отношение к предложению главы Минюста.

Так, премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил: "Эстония проводит последовательную внешнюю политику и, как и при прежних правительствах, эстонское государство (в том числе и сейчас) не занимается активно составлением и предоставлением требований об ущербе".

На встрече министров юстиции Эстонии и Латвии 21 августа было принято заявление, в котором говорилось, что важно помнить человеческие потери от советской оккупации и выяснить возможности предъявления требований о компенсации за ущерб от Российской Федерации как правопреемника Советского Союза.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ