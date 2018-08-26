Эстонские политики выступили против предложения взыскать ущерб за советскую оккупацию с РФ

Из шести парламентских партий предложение эстонского министра от партии "Отечество" Рейнсалу поддерживают только члены оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE), сообщает ERR.

Остальные опрошенные ведущие политики, депутаты парламента, в том числе и соратники министра по партии, высказали критическое отношение к предложению главы Минюста.

Так, премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил: "Эстония проводит последовательную внешнюю политику и, как и при прежних правительствах, эстонское государство (в том числе и сейчас) не занимается активно составлением и предоставлением требований об ущербе".