Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. ФОТО: en.publika.md

Турция, безусловно, важна для Запада, но в Вашингтоне и в ряде европейских столиц все чаще задаются вопросом - насколько?

Некоторые политики в США даже не уверены, что Турцию по-прежнему следует считать стратегическим союзником Вашингтона.

Как пишет корреспондент Би-би-си по международным отношениям и обороне Джонатан Маркус, Турция остается важным членом НАТО. Ее военные базы используются американской авиацией для осуществления воздушных операций на Ближнем Востоке.

Территория Турции составляет большую часть восточного фланга НАТО, и Черное море становится все более стратегически важным регионом, учитывая политику России последних лет.

Однако, отмечает Маркус, авторитарная форма правления президента Раджепа Эрдогана заставляет задуматься о дальнейшей роли Анкары.

Процесс вступления Турции в Евросоюз приостановлен именно из этих соображений. А политический и экономический кризис, настигнувший турецкие власти из-за ссоры с Вашингтоном, заставляет задуматься, подлежат ли вообще восстановлению взаимоотношения с США в ближайшее время.

Конфликт между странами разгорелся с особенной силой в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке военного переворота в 2016 году и в шпионаже. В ответ на отказ освободить американского гражданина США ввели санкции и обрушили экономику Турции.

По мнению Джонатана Маркуса, в "деле Брансона" произошло личное столкновение характеров Раджипа Эрдогана и Дональда Трампа.

Может ли ситуация ухудшиться еще и насколько?

Высокие отношения

Отозвать у Турции членство в НАТО не получится, в альянсе не предусмотрена такая процедура. Анкара может только сама захотеть покинуть его ряды.

Турция неоднократно доставляла НАТО проблемы своими дипломатическими стычками с Грецией - своим историческим противником. Альянсу приходилось сглаживать углы и служить сдерживающей силой.

Но и НАТО не всегда уделяла Турции достаточно внимания, заставляя Анкару чувствовать себя самым малозначимым членом альянса из всех. Партнеры не сразу откликнулись на просьбы турецких властей помочь им обеспечить безопасность во время операции "Буря в пустыне" в 1990-91 годах против режима Саддама Хусейна.

Зато в самом начале гражданской войны в Сирии НАТО сразу отправило Турции противоракетные установки, опасаясь, что территория союзника может быть обстреляна войсками Башара Асада.

Однако, считают аналитики, причина была не только в этом, но и в том, что роль Турции в сирийском конфликте была куда более значимой, чем в иракском. Турция заняла жесткую позицию в отношении Асада и вместе с западными союзниками поддержала сирийскую оппозицию.

Затем, пишет Джонатан Маркус, Анкара начала пытаться усидеть на двух стульях. Выступая против Асада, она в то же время выражала готовность к более тесному сотрудничеству с Москвой. А в ожидании поставки ста новейших американских самолетов F-35 решила купить системы противовоздушной обороны у России.

Дружба с Россией?

В пятницу Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Стороны давно обсуждают смягчение, а возможно и полную отмену визового режима, усиление торговых связей и намерение торговать в национальных валютах, "чтобы освободиться от влияния доллара". Большое внимание в переговорах Москвы и Анкары уделяется также энергетической сфере.

По итогам встречи в пятницу Кремль сообщил, что стороны довольны тем, как развивается их диалог, и надеются в скором времени договориться по ключевым вопросам.

Однако, считает аналитик Би-би-си, связи с Россией не дадут Турции того международного престижа, гарантий безопасности и развития в области технологий, какие сулит союзничество с Вашингтоном и НАТО.

Разворот к Европе?

Остается еще Европа. Захотят ли страны ЕС воспользоваться конфликтом Турции и США?

С одной стороны, ЕС выступает категорически против авторитарного режима Эрдогана и критикует власти за многочисленные нарушения прав человека в стране. С другой - экономические интересы Европы в Турции очень велики.

Европейские банки широко представлены в Турции, и они не могут себе позволить равнодушно наблюдать крах турецкой лиры.

Эрдоган тоже явно не хочет раздувать конфликт с европейцами. Об этом говорит его недавнее решение освободить из заключения двух греческих солдат и главу местного отделения Amnesty International, в то время как освободить американского пастора он категорически отказался.

Европа также заинтересована в Турции как в сдерживающем механизме против наплыва мигрантов, поэтому до поры до времени будет молча наблюдать, как Эрдоган уводит свою страну все дальше и дальше от европейских ценностей.

Учитывая все это и тот факт, что США при Трампе несколько растеряли свой международный престиж, отношения Турции и ЕС в обозримом будущем будут стабильными, считает Маркус.