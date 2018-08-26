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Дети купили квартиру на деньги от продажи лимонада

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Свинья-копилка.

ФОТО: Scanpix

Братья из Америки Дэвид и Зак Тэннеры купили квартиру в строящемся доме на деньги, которые заработали на продаже лимонада.

Мальчики, которым 10 и 12 лет, начали свой бизнес еще семь лет назад. Через некоторое время они уже зарабатывали сотни долларов и, руководствуясь примером своего отца-инвестора, вложили деньги в высокодоходные акции. Недавно же они инвестировали в жилищный кооператив, пишет news.com.

При этом отец не считает сыновей особо одаренными, хотя отмечает, что они рано начали интересоваться инвестициями.

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