Дети купили квартиру на деньги от продажи лимонада

Мальчики, которым 10 и 12 лет, начали свой бизнес еще семь лет назад. Через некоторое время они уже зарабатывали сотни долларов и, руководствуясь примером своего отца-инвестора, вложили деньги в высокодоходные акции. Недавно же они инвестировали в жилищный кооператив, пишет news.com.