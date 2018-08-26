Алексей Навальный. ФОТО: MAXIM ZMEYEV / AFP

Задержанный в субботу возле своего дома в Москве оппозиционный политик Алексей Навальный написал из камеры ОВД, что в понедельник его будут судить за участие в митинге, прошедшем еще зимой.

В воскресенье мэрия Москвы сообщила, что не согласовала проведение акции против пенсионной реформы 9 сентября, которую организует Навальный и его сторонники. Оппозиционер считает, что задержание и отложенное на много месяцев рассмотрение дела, по которому ему грозит административный арест на 30 суток, продиктованы желанием властей изолировать его на время намеченной демонстрации.

"Обычно пытаются задержать накануне акции, а тут аж за две недели. Тема очень важная", - написал оппозиционер.

Накануне Навальный был увезен в отделение полиции без объяснения причин. Несколько часов к нему не допускали адвоката.

Спустя сутки оппозиционер написал на своем сайте, что ему предстоит суд за участие в акции "Забастовка избирателей" 28 января этого года.

Митинг не согласован

Московские власти в воскресенье сообщили, что заявка сторонников Навального на проведение акции против повышения пенсионного возраста не согласована.

"В этот день в центре планируется проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города, так что проведение шествия по Тверской и митинга на Охотном ряду невозможно", - объяснил Интерфаксу решение глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Мэрия не стала даже предлагать организаторам альтернативное место проведения акции. Черников объяснил этого тем, что дата акции совпадает с днем выборов мэра Москвы, а сторонники Навального, как он прочел в соцсетях, собираются вести агитацию по темам, не связанным с пенсионной реформой.

О намерении провести акцию Навальный сообщил в начале августа. В заявке, поданной московским властям, активисты указали численность участников до 30 тысяч человек.

Испорченный семейный праздник

Навального задержали пятеро сотрудников ОМОНа утром в субботу 25 августа во дворе его дома в Москве. Полиция отказалась объяснить Русской службе Би-би-си причины задержания.

"Сижу в камере ОВД "Даниловское" вместе с 66-летним (дожил до пенсионного возраста!) бомжом Александром", - написал Навальный на своем сайте днем в воскресенье 26 августа.

Глава штаба Навального Леонид Волков назвал действия правоохранительных органов в отношении Навального незаконными.

"Незаконное задержание утром в субботу (чтобы две ночи в ОВД), бомж в камере, испорченный семейный праздник — это, конечно, чисто личка", - написал он в "Твиттере", имея в виду личную месть.

Семейный праздник - это годовщина свадьбы, которая приходится на 26 августа. Юлия Навальная опубликовала пост в "Инстаграме" о годовщине, не упомянув о задержании супруга.

Во время задержания омоновцы резко отобрали у Алексея Навального телефон, нанеся ему травму. С подозрением на перелом мизинца Навального из ОВД "Даниловский" доставили в травмпункт городской клинической больницы № 13 Москвы, где диагноз не подтвердился, а затем его вернули в ОВД.

По всей вероятности, в воскресенье Навальному вернули телефон, и он написал из камеры пост о том, почему его задержали "в шортах и тапочках".

"Судить меня будут в понедельник за участие в митинге 28 января. Спрашиваю: - А вы чего полгода ждали? - А вас все это время полиция разыскивала, но найти не могла", - изложил Навальный свой диалог с полицией.

ФОТО: MAXIM ZMEYEV / AFP

28 января Навальный был задержан на акции протеста против отказа ЦИК в регистрации кандидатом в президенты России на мартовских выборах. Навального задержали, однако протокол составили позже. Суд вернул материалы этого дела в полицию для устранения нарушений, но заседание так и не состоялось.