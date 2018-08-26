Дефицит кадров в Финляндии: Lidl привлекает работников с помощью надбавки к зарплате

В Lidl предлагают зарплату на 10 % выше установленного

Оперирующая в Финляндии немецкая торговая сеть Lidl летом начала рекламную кампанию с целью рекрутинга новых работников. В качестве приманки компания предлагает более высокую зарплату, нежели предусмотрено в коллективном трудовом договоре

"Мы выплачиваем даже начинающим сотрудникам больше, чем обозначено в коллективном договоре по условиям труда. Теперь мы решили донести это до широкой общественности, хотя размер зарплаты является табуированной темой в Финляндии", – говорит исполнительный директор Lidl Лаури Сиппонен.

По его словам, Lidl ежегодно нанимает сотни новых работников. На данный момент в новом логистическом центре в Ярвенпяя ищут 300 работников. Также в головной конторе нужны разные специалисты.

Конкуренты Lidl пока не отреагировали на кампанию немцев. В сети магазинов «К» сообщается, что зарплаты сотрудников, как правило, соответствуют уровню, определенному коллективными договорами, но отдельные торговцы-предприниматели могут платить и больше, если считают это целесообразным.

В торговой сети SOK отказались от комментариев.

В Lidl отвергают обвинения в нарушении правил внутриотраслевой конкуренции.

"Речь идет не о том, чтобы посягнуть, скажем, на интересы конкурентов. Мы просто хотим найти хороших работников, которые, вероятно, сейчас сидят дома с детьми, или учатся, или работают в другой сфере, а, возможно, даже живут за рубежом", – отмечает Сиппонен.

Профсоюз приветствует кампанию Lidl

Lidl открыла свой первый магазин в Финляндии 16 лет назад. На первых порах немецкие ритейлеры неоднократно подвергались критике со стороны профсоюзов за свою кадровую политику, но теперь защитники интересов работников кардинально поменяли свое мнение о немецком работодателе.

"Я не знаю другой компании, которая так заинтересована в материальном поощрении работников. В Lild все получают определенную процентную прибавку к зарплате, – говорит председатель Профсоюза сферы услуг PAM Анн Селин. - У нас сложилась такая проблема, что на практике в частных компаниях в сфере услуг минимальный уровень зарплат фактически является также максимальным".

Уровень зарплат влияет на конкурентоспособность финской промышленности

В последние годы зарплаты финских работников практически не повышались, что способствовало выходу финской экспортной промышленности из кризиса.

В связи с новым подъемом в стране увеличивается и спрос на рабочие руки, что, в свою очередь, может привести к конкуренции за работников с помощью зарплат.

Исследовательский институт финской экономики ETLA, близкий к организациям работодателей, уже предупреждает об угрозе перегрева экономики. В организации говорят, что быстрое повышение уровня зарплат может негативно сказаться на ситуации с занятостью и конкурентоспособностью финской экспортной промышленности.