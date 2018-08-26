По меньшей мере одиннадцать человек получили ранения и четверо погибли в результате стрельбы в Джексонвилле, штат Флорида, сообщает Fox News. Полиция призывает всех держаться подальше от района по соображениям безопасности, передает "Интерфакс".
Стрельба произошла в торгово-развлекательном центре Jacksonville Landing. Пользователи социальных сетей пишут, что сегодня в нем проходит турнир по видеоигре Madden NFL.
Подозреваемый в стрельбе мертв, сообщил офис шерифа американского города Джексонвилла. Неизвестно, действовал ли он в одиночку. Полицейские продолжают искать вероятных подозреваемых.
"Один подозреваемый мертв на месте происшествия, но пока неизвестно, имеется ли второй подозреваемый. Его поиски продолжаются", - отмечается в сообщении.
Офис шерифа просит посетителей торгово-развлекательного центра, где произошла стрельба, укрыться в безопасных местах и ждать отряд спецназа, который работает на месте происшествия.
Местные СМИ со ссылкой на свидетелей сообщают, что на месте находятся несколько машин скорой помощи, пожарных и полицейских, а пути к развлекательному центру Jacksonville Landing перекрыты.
Момент нападения попал в трансляцию игры, которая проходила на сайте Twitch. На записи слышны несколько выстрелов и крики.
Осторожно: видео содержит контент, который может шокировать!
The moment a gunman apparently opens fire at a Madden tournament in Jacksonville.— iSpoonz (@iSpoonz_) 26 августа 2018 г.
Audio could be disturbing to some people. pic.twitter.com/h1O9lWxCTM