Стрельба произошла в торгово-развлекательном центре Jacksonville Landing. Пользователи социальных сетей пишут, что сегодня в нем проходит турнир по видеоигре Madden NFL.

Подозреваемый в стрельбе мертв, сообщил офис шерифа американского города Джексонвилла. Неизвестно, действовал ли он в одиночку. Полицейские продолжают искать вероятных подозреваемых.

"Один подозреваемый мертв на месте происшествия, но пока неизвестно, имеется ли второй подозреваемый. Его поиски продолжаются", - отмечается в сообщении.

Офис шерифа просит посетителей торгово-развлекательного центра, где произошла стрельба, укрыться в безопасных местах и ждать отряд спецназа, который работает на месте происшествия.

Местные СМИ со ссылкой на свидетелей сообщают, что на месте находятся несколько машин скорой помощи, пожарных и полицейских, а пути к развлекательному центру Jacksonville Landing перекрыты.

Момент нападения попал в трансляцию игры, которая проходила на сайте Twitch. На записи слышны несколько выстрелов и крики.

Осторожно: видео содержит контент, который может шокировать!