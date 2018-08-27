Новые детские площадки в Кохтла-Ярве появятся к зиме

«Очень грустная сложилась ситуация, - сожалеет мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. - С начала лета мы пытались найти строителей, однако суммы, предлагаемые участниками конкурсов, значительно превышали те, что город запланировал инвестировать в эти объекты, поэтому было принято решение разделить тендер на четыре части, что могло снизить затраты. Так и произошло, однако даже при этом пришлось урезать наши планы - денег хватило только на три площадки».

Заместитель мэра Кохтла-Ярве по развитию и член конкурсной комиссии Виталий Бородин добавил, что для участия в конкурсе зарегистрировалось много фирм, но документы представили не все, а участвовали в конкурсе только три: «Интерес у строителей есть, но так как пришлось делить тендер, а значит, заниматься дополнительно проектированием и подготовкой документов, что заняло время, а потенциальные участники уже имели объемы работ на этот год, то количество претендентов значительно сократилось».

Новые площадки появятся: на Пыхья аллеэ, 24б, объем инвестиций — 276257,40 евро (без НДС), на Синивооре, 7а, 307392, 27 евро (без НДС); на Малева, 33а, 165948, 50 (без НДС). В Ярвеской части возводить объекты будет Kivipartner, в Ахтмеской - Lars Laj Eesti.

«Адреса давно были определены старейшинами частей города, - комментирует Бородин. - По условиям на строительство отводится четыре месяца. Самые важные работы - возведение основания, в том числе бетонирование, - до наступления холодов должны успеть сделать. Для крепления конструкций погода уже не так существенна, поэтому считаю, что фирмы, с которыми мы подпишем договор, должны уложиться в срок. Единственное, что, возможно, не успеют в этом году - завершить озеленение, ведь сеять траву поздней осенью, конечно, никто не будет. Это можно будет сделать и весной».

Новой площадки в этом году не дождутся жители Пуру. Запланированный на Сыпрузе, 7а объект, по словам собеседников, перенесут в план 2019 года.

«Перенесли потому, что на все площадки не хватило средств, — подчеркивает Бородин. - Надеюсь, что в будущем году в Кохтла-Ярве появится не только эта, а и еще несколько новых площадок, но все будет зависеть, конечно, от возможностей бюджета будущего года и цен на строительном рынке, которые, как показала практика, непредсказуемые. Замечу, что городские власти всегда занимались этой темой и новые детские площадки имеются в планах развития всех частей города. Площадка на Малева была спроектирована давно — в рамках проекта реконструкции центра Ахтмеской части города. Так как она будет находиться в центре микрорайона, то по площади получится меньше, чем новые площадки в Ярвеской части, и еще потому, что там запланирован набор других площадок для отдыха».

Суммы инвестиций в каждую из вышеназванных площадок значительно различаются - означает ли это, что наполнение площадок тоже предполагается разное? На этот вопрос чиновник ответил, что в Ярвеской части площадки будут идентичными - это зоны для детей разного возраста, как для игр, так и для спортивных занятий; обязательно безопасное покрытие, освещение и видеоохрана.