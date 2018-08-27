Пн, 27.08.2018
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Красота и стиль в каждой детали: под Таллинном продается удивительная квартира

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ФОТО: City24

Под Таллинном выставлена на продажу стильная двухкомнатная квартира.

Расположенная в поселке Ассаку квартира находится на расстоянии нескольких минут езды на автомобиле от центра Таллинна. Отремонтированное жилье, общая площадь которого составляет 42,7 метров, меблировано со вкусом, пишет Kodustiil.

ФОТО: City24

Дом, где находится эта квартира, был возведен в 1971 году. Благодаря активному квартирному товариществу за последние годы он был существенно отремонтирован. В подъездах появились новые окна, обновлены крыша и электрическая проводка.

ФОТО: City24

К квартире прилагается также большой подвал и дровяной сарай. В каждой комнате установлены электрические радиаторы и воздушные тепловые насосы. Зимой счета за электричество достигают 70-80 евро.

Подробнее об этой удивительной квартире можно узнать здесь.

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