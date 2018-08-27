Красота и стиль в каждой детали: под Таллинном продается удивительная квартира

Под Таллинном выставлена на продажу стильная двухкомнатная квартира.
Расположенная в поселке Ассаку квартира находится на расстоянии нескольких минут езды на автомобиле от центра Таллинна. Отремонтированное жилье, общая площадь которого составляет 42,7 метров, меблировано со вкусом, пишет Kodustiil.
Дом, где находится эта квартира, был возведен в 1971 году. Благодаря активному квартирному товариществу за последние годы он был существенно отремонтирован. В подъездах появились новые окна, обновлены крыша и электрическая проводка.
К квартире прилагается также большой подвал и дровяной сарай. В каждой комнате установлены электрические радиаторы и воздушные тепловые насосы. Зимой счета за электричество достигают 70-80 евро.
Подробнее об этой удивительной квартире можно узнать здесь.