В трех тяжелых ДТП пострадали четыре человека

Как передает Департамент полиции и погранохраны, вчера, 26 августа, в 13.50 возле здания на бульваре Таара, 15 в Тапа (Ляэне-Вирумаа) произошло ДТП: автомобиль Opel Astra, которым управлял 74-летний мужчина, выезжая со двора задним ходом сбил приближавшуюся слева велосипедистку, 60-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Ракверескую больницу.

В 13.38 на 23-м километре шоссе Выру-Пыльва в деревне Росма (Пыльвамаа) произошло еще одно ДТП: 87-летний мужчина, поворачивавший на своем автомобиле Opel Astra налево, не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге велосипедисту, 29-летнему мужчине. Велосипедиста доставили в отделение экстренной медицины Выруской больницы.