Эстонская художественная академия отпразднует новоселье

«Художественная академия – это высшее учебное заведение, которое готовит тех, кто создают, запечатлевают, сохраняют и развивают культуру Эстонии. Большую часть нашей визуальной культуры и жизненной среды сформировали именно закончившие EKA специалисты, а о сохранении и осмыслении этого культурного слоя заботятся получившие здесь образование эксперты по охране памятников старины и искусствоведы», - сказал ректор Эстонской художественной академии Март Кальм.

«Предшественник академии - Таллиннская школа индустриальных искусств - играла в 1918 году важную роль в создании Эстонской Республики, а выпускники действовавшего в советское время Таллиннского университета искусств, в том числе Хейнц Валк, Энн Пылдроос и Леонард Лапин, были ключевыми фигурами движения за восстановление независимости», - отметил Кальм.

По словам руководителя организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яануса Рохумаа, завершение строительства здания учебного заведения, формирующего эстонское искусство, именно к столетию страны имеет символические значение. «Пути создания чего-либо не бывают легкими. Это большая радость, что именно в юбилейном году открывается место, в котором будут готовить выдающихся деятелей искусства Эстонии. Будущим поколениям это событие будет напоминать металлическая плита ЭР100, которая будет установлена на стене нового здания», – сказал Рохумаа.

На праздник открытия нового здания Эстонской художественной академии ожидаются студенты, преподаватели и выпускники. В течение дня можно будет ознакомиться с архитектурой здания и его авторами, с новыми мастерскими, студиями и учебными помещениями. Для всех интересующихся будет открыта и самая уникальная и богатая в стране библиотека архитектуры, дизайна и искусства. Свои двери откроет и новая большая галерея, в которой с сентября будут проводиться выставки студентов академии и приглашенных художников, а также серии отрытых лекций.