Футболиста потребовали наказать за признание Крыма российским

Союз украинцев Португалии обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием дисциплинарного наказания игрока «Спортинг Клуб Брага» Алана Озорио, который появился на видео с антиукраинскими высказываниями, передает Lenta.ru.
Авторы письма отмечают, что на видео Озорио заявил, что Украина состоит из 24 областей, что не соответствует истине, поскольку полуостров Крым является неотъемлемой частью (25-м регионом) Украины, который в результате силового вторжения российской армии в марте 2014 был незаконно аннексирован Россией.
«Своим действием футболист грубо нарушил уставные требования ФИФА и обязан понести соответствующее наказание», — подчеркнули в союзе. Члены организации обратили внимание комитета на недопустимость подобных высказываний.
Озорио 8 августа опубликовал видео о поездке в Запорожье в Facebook-аккаунте. Ролик был снят перед отборочным матчем Лиги Европы между «Брагой» и «Зарей». По итогам двухматчевого противостояния в следующий раунд плей-офф вышла украинская команда.