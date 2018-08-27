Футболиста потребовали наказать за признание Крыма российским

Авторы письма отмечают, что на видео Озорио заявил, что Украина состоит из 24 областей, что не соответствует истине, поскольку полуостров Крым является неотъемлемой частью (25-м регионом) Украины, который в результате силового вторжения российской армии в марте 2014 был незаконно аннексирован Россией.

«Своим действием футболист грубо нарушил уставные требования ФИФА и обязан понести соответствующее наказание», — подчеркнули в союзе. Члены организации обратили внимание комитета на недопустимость подобных высказываний.