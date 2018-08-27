Вывод госчиновников: Ида-Вирумаа должен получать от государства больше денег

В Нарвском колледже Тартуского университета 16 августа состоялся заключительный семинар выездной работы, участники которого в ходе голосования выразили свою поддержку идеям, накопленным в течение двух предшествовавших недель. Наибольшей поддержки - 32 процента - удостоилась мысль направлять в Ида-Вирумаа больше средств из налога за загрязнение окружающей среды, который взимается с ида-вируских предприятий. Такое было в планах и у нынешнего правящего союза, но потом от этой идеи отказались.

25 процентов голосов получил план развития Оруского парка в Тойла, 9,5 процента - намерение превратить Нарву в молодежную столицу, удостоившееся, в свою очередь, первого места от жюри специалистов.

Замдиректора Эстонской геологической службы и председатель совета Фонда развития промышленных зон Ида-Вирумаа Калев Каллеметс отметил, что Ида-Вирумаа полон объектов, давно ждущих развития и более интересного наполнения, но на это до сих пор не находят денег. В то же время из вносимых ида-вирускими предприятиями экологических налогов в уезд возвращается ничтожная часть. «Направление обратно в Ида-Вирумаа средств от этих налогов дало бы сильный толчок развитию всего уезда», - находит он.

Вице-канцлер Министерства финансов по региональному развитию Кайа Сарнет отметила в то же время, что тема эковыплат не совсем простая. «Сегодня поступающие в госбюджет деньги за загрязнение окружающей среды распределены на расходы, а если направить их ида-вируским самоуправлениям, то на другую деятельность денег останется меньше. Это требуется тщательно взвесить», - сказала она.

Сарнет отметила, что хотя для решения большинства поднимавшихся в ходе выездной работы проблем в Эстонии имеются государственные меры, однако похоже, что они недостаточны по объему или же их применяют недостаточно для того, чтобы Ида-Вирумаа получал от них пользу. Она привела в пример жилищное хозяйство, в случае которого мера KredEx вследствие низкой стоимости жилья в Ида-Вирумаа не действует. «В этом случае меру KredEx следует переоформить таким образом, чтобы она и в Ида-Вирумаа работала лучше. Очень позитивно, что вся наша компания очень хорошо справляется с классификацией проблем. Если далее мы так же очень хорошо справимся с поисками подходящих для Ида-Вирумаа решений, то выиграют все».

Сарнет отметила также, что, очевидно, не существует единой волшебной меры, которая заставила бы Ида-Вирумаа процветать и развиваться. «Если бы кто-то сказал, что это за мера, мы были бы очень благодарны. Скорее похоже, что придется заниматься очень разной и многообразной деятельностью».