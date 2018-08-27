Вывод госчиновников: Ида-Вирумаа должен получать от государства больше денег

Находившиеся в Ида-Вирумаа чиновники в ходе длившейся две недели выездной работы пришли к пониманию: уезд нуждается для развития в гораздо больших средствах и поступать они должны прежде всего из экологических налогов, которые здешние предприятия платят государству, пишет «Северное побережье».
В Нарвском колледже Тартуского университета 16 августа состоялся заключительный семинар выездной работы, участники которого в ходе голосования выразили свою поддержку идеям, накопленным в течение двух предшествовавших недель. Наибольшей поддержки - 32 процента - удостоилась мысль направлять в Ида-Вирумаа больше средств из налога за загрязнение окружающей среды, который взимается с ида-вируских предприятий. Такое было в планах и у нынешнего правящего союза, но потом от этой идеи отказались.
25 процентов голосов получил план развития Оруского парка в Тойла, 9,5 процента - намерение превратить Нарву в молодежную столицу, удостоившееся, в свою очередь, первого места от жюри специалистов.
Замдиректора Эстонской геологической службы и председатель совета Фонда развития промышленных зон Ида-Вирумаа Калев Каллеметс отметил, что Ида-Вирумаа полон объектов, давно ждущих развития и более интересного наполнения, но на это до сих пор не находят денег. В то же время из вносимых ида-вирускими предприятиями экологических налогов в уезд возвращается ничтожная часть. «Направление обратно в Ида-Вирумаа средств от этих налогов дало бы сильный толчок развитию всего уезда», - находит он.
Вице-канцлер Министерства финансов по региональному развитию Кайа Сарнет отметила в то же время, что тема эковыплат не совсем простая. «Сегодня поступающие в госбюджет деньги за загрязнение окружающей среды распределены на расходы, а если направить их ида-вируским самоуправлениям, то на другую деятельность денег останется меньше. Это требуется тщательно взвесить», - сказала она.
Сарнет отметила, что хотя для решения большинства поднимавшихся в ходе выездной работы проблем в Эстонии имеются государственные меры, однако похоже, что они недостаточны по объему или же их применяют недостаточно для того, чтобы Ида-Вирумаа получал от них пользу. Она привела в пример жилищное хозяйство, в случае которого мера KredEx вследствие низкой стоимости жилья в Ида-Вирумаа не действует. «В этом случае меру KredEx следует переоформить таким образом, чтобы она и в Ида-Вирумаа работала лучше. Очень позитивно, что вся наша компания очень хорошо справляется с классификацией проблем. Если далее мы так же очень хорошо справимся с поисками подходящих для Ида-Вирумаа решений, то выиграют все».
Сарнет отметила также, что, очевидно, не существует единой волшебной меры, которая заставила бы Ида-Вирумаа процветать и развиваться. «Если бы кто-то сказал, что это за мера, мы были бы очень благодарны. Скорее похоже, что придется заниматься очень разной и многообразной деятельностью».
Генеральный директор Департамента социального страхования Эгон Веэрмяэ сказал, что вопрос налогов на окружающую среду следовало бы решить в пользу Ида-Вирумаа. «Но не будем решать это дело таким образом, что все самоуправления станут теперь писать бумаги. Пригласите к себе всех тех госчиновников, которые отвечают за политику выплат по окружающей среде. Обсудите - и примем решение. Если этот вопрос десятки лет лежит на столе, то почему мы его не решаем?» - спросил он.
В то же время Веэрмяэ напомнил, что под лежачий камень вода не течет. «Надо все же и самим быть активными, в том числе с продажей и маркетингом своего города или региона. Надо бороться во имя того, чтобы люди приезжали сюда, в регион, - сказал он и посоветовал при осуществлении любого намерения составлять конкретный план деятельности. - Затем идите с ним к правителям на государственном уровне. Пока образ мышления будет такой, что, мол, дайте деньги, а уж потом мы придумаем план, что с ними делать, очень трудно будет чего-то достичь».
Председатель Ида-Вируского союза самоуправлений и тойлаский волостной старейшина Эве Эаст тоже считает, что надо изменить принципы распределения денег эконалогов. «Большой проблемой у всех самоуправлений стали развалившиеся или пустующие здания, для сноса которых надо бы пересмотреть условия господдержек. Без ликвидации таких «замков с привидениями» никакой привлекательной среды у нас не возникнет, не говоря уж о рынке недвижимости», - находит она.
Уроженец Тойла, советник отдела политики гражданства и миграции МВД Мартин Тулит находит, что большинство участвовавших в выездной работе чиновников за эти две недели стали посланниками и друзьями Ида-Вирумаа, которые восхищаются этим регионом и рекомендуют теперь и своим друзьям приезжать сюда чаще.
Уроженка Раквере, руководитель области исследований Фонда интеграции Ольга Лойченко призналась, что приехала сюда, желая получить лучшее представление о Нарве, в которую переезжает ее учреждение. «Поначалу я была немного скептически настроена. Я из тех людей, которые в подростковом возрасте заявляли, что в Нарву никогда не поедут. Я была очень глупой в то время, ведь Нарва - это очень круто. За эти две недели я убедилась, что действительно хочу переехать сюда жить», - сказала Лойченко, заслужив от находившихся в зале одних из самых горячих аплодисментов.