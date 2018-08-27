Российская биатлонистка чуть не умерла на соревнованиях

«Анна Григорьева – талантливая наша биатлонистка, юниорка. Бежала сегодня первый этап эстафеты, во время гонки почувствовала себя плохо – заболело сердце, еле финишировала.

После финиша была обследована в больнице, вроде бы все нормально сейчас.

Чемпионат для Анечки закончен, теперь в Москве спортсменку ждет углубленное медобследование.

Здоровья, Анна Григорьева. Будем беречь наших спортсменов.

P. S. Проблемы с сердцем, оказывается, у Григорьевой давно. Были и на сборах. И ее поставили бежать гонку! Привет врачам и тренерам. Слава богу, все обошлось», – написал Губерниев в Инстаграм.

Анна Григорьева прокомментировала инцидент во время смешанной юниорской эстафеты на чемпионате мира по летнему биатлону, когда спортсменке стало плохо с сердцем.

«В туннель заехали, и как-будто свет вообще выключили. И все. Все ушло сразу в ноги, они отказали и вообще не могли работать. Как прилив какой-то, я даже не поняла... Со спуска еле съехала, меня там пытались объехать, и все – чувствую, что в глазах уже темнеет.

Если была бы личная гонка, то я сошла бы точно. Но я понимала, что должна хоть как-то, но добежать. Мне было не просто плохо, мне было невыносимо плохо. Не передать словами, какие ощущения были», – рассказала Григорьева в эфире «Матч ТВ».