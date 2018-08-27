Российская биатлонистка чуть не умерла на соревнованиях

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российской биатлонистке Анне Григорьевой стало плохо во время первого этапа юниорской эстафеты на летнем чемпионате мира в Нове Место, передает sports.ru.
«Анна Григорьева – талантливая наша биатлонистка, юниорка. Бежала сегодня первый этап эстафеты, во время гонки почувствовала себя плохо – заболело сердце, еле финишировала.
После финиша была обследована в больнице, вроде бы все нормально сейчас.
Чемпионат для Анечки закончен, теперь в Москве спортсменку ждет углубленное медобследование.
Здоровья, Анна Григорьева. Будем беречь наших спортсменов.
P. S. Проблемы с сердцем, оказывается, у Григорьевой давно. Были и на сборах. И ее поставили бежать гонку! Привет врачам и тренерам. Слава богу, все обошлось», – написал Губерниев в Инстаграм.
Анна Григорьева прокомментировала инцидент во время смешанной юниорской эстафеты на чемпионате мира по летнему биатлону, когда спортсменке стало плохо с сердцем.
«В туннель заехали, и как-будто свет вообще выключили. И все. Все ушло сразу в ноги, они отказали и вообще не могли работать. Как прилив какой-то, я даже не поняла... Со спуска еле съехала, меня там пытались объехать, и все – чувствую, что в глазах уже темнеет.
Если была бы личная гонка, то я сошла бы точно. Но я понимала, что должна хоть как-то, но добежать. Мне было не просто плохо, мне было невыносимо плохо. Не передать словами, какие ощущения были», – рассказала Григорьева в эфире «Матч ТВ».
В Союзе биатлонистов России сообщили, что проблемы со страховкой спортсменки, которая не покрывает затраты на больничные услуги, для федерации стали сюрпризом. Как сказал президент СБР Владимир Драчев, проблемами страхования спортсменов занимается Министерство спорта РФ.