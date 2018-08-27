Пн, 27.08.2018
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Майорку за 98 евро!

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Майорка.

ФОТО: ENRIQUE CALVO/REUTERS

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная с 98 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 124 евро

Туда-обратно из Риги в Грузию начиная с 55 евро

Туда-обратно из Риги в Одессу начиная с 74 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дели начиная с 284 евро

Туда-обратно из Риги на Шри-Ланку начиная с 357 евро

Туда-обратно из Таллинна в Фару начиная со 102 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лос-Анджелес начиная с 385 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Бали начиная с 509 евро

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