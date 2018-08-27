Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Майорку за 98 евро!
27 августа 2018, 9:29
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная с 98 евро
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 124 евро
Туда-обратно из Риги в Грузию начиная с 55 евро
Туда-обратно из Риги в Одессу начиная с 74 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дели начиная с 284 евро
Туда-обратно из Риги на Шри-Ланку начиная с 357 евро
Туда-обратно из Таллинна в Фару начиная со 102 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лос-Анджелес начиная с 385 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Бали начиная с 509 евро