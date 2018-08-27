При столкновении фургона и мотоцикла погиб молодой мужчина

ДТП произошло на 25-м километре шоссе Маса-Лаймяра-Тумала. По первоначальным данным, фургон Citroen Berlingo поворачивал налево с главной дороги на второстепенную, но отклонился на встречную полосу, по которой ехал мотоцикл Honda. В результате столкновения оба транспортных средства оказались в кювете. К сожалению, мотоциклист, который использовал надлежащее оборудование для обеспечения безопасности, получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия. Управлявший фургоном 71-летний мужчина был трезв, он не пострадал.