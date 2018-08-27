При столкновении фургона и мотоцикла погиб молодой мужчина

Сегодня, 27 августа, в 6.44 в центр тревоги сообщили о ДТП в деревне Пахавалла на Сааремаа, где столкнулись фургон и мотоцикл. В результате столкновения скончался 25-летний мужчина, управлявший мотоциклом.
ДТП произошло на 25-м километре шоссе Маса-Лаймяра-Тумала. По первоначальным данным, фургон Citroen Berlingo поворачивал налево с главной дороги на второстепенную, но отклонился на встречную полосу, по которой ехал мотоцикл Honda. В результате столкновения оба транспортных средства оказались в кювете. К сожалению, мотоциклист, который использовал надлежащее оборудование для обеспечения безопасности, получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия. Управлявший фургоном 71-летний мужчина был трезв, он не пострадал.
ДТП произошло на прямом участке дороги за пределами населенного пункта, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. Утром там было туманно.
Оперативный дежурный Курессаареского полицейского участка Тармо Вахтер выразил соболезнования близким погибшего. «Следствие должно установить, при каких обстоятельствах на прямой дороге с хорошей видимостью произошла такая тяжелая авария. Напомню всем водителям, что за рулем следует быть внимательным, учитывать погодные условия и свой опыт вождения», - заявил он.
Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.