Скандал в российском спорте: лидеры отказывются выступать за Россию

«Алене Заварзиной весь прошедший сезон не платили зарплату. Объяснили тем, что у нее возникла проблема с прохождением углубленного медицинского обследования (УМО). При этом самой спортсменке ничего об этом не сказали. Узнала она обо всем постфактум. Получается: выступать за страну на соревнованиях она может, а получать за это зарплату – нет.

Сейчас руководители, в том числе Центра спортивной подготовки Минспорта (ЦСП), сочувствуют ей в личных разговорах, но пожимают плечами и говорят, что теперь уже компенсировать ничего нельзя. Мол, по букве закона не положено.

Где была эта буква, когда она, имея проблемы с медосмотром, выступала в Пхенчхане, неизвестно. В Корее Заварзина показала самый высокий среди российских сноубордистов результат – и никто тогда об УМО не вспоминал.

Следующий сезон с высокой долей вероятности Алена пропустит. Продолжать выступать по той же схеме она, естественно, не хочет. Федерация заняла выжидательно-нейтральную позицию в надежде, что Заварзина от безысходности все равно вернется в команду.

До сих пор не прошла УМО и двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева. Старший тренер Денис Салагаев четыре месяца не выходит с ней на связь, и она до сих пор не знает, как ей готовиться к сезону. Если так и дальше пойдет, сборная рискует поехать на чемпионат мира-2019 без своих самых ярких и титулованных спортсменок», – говорится в сообщении.