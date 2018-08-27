В Кохтла-Ярве в многоквартирном доме произошел пожар: пострадали женщина и ребенок
27 августа 2018, 10:09
В Кохтла-Ярве в пятницу вечером в горевшей квартире пострадали женщина и ребенок.
В пятницу, 24 августа, в Центр тревоги около 17.25 поступило сообщение о том, что на улице Уус в Кохтла-Ярве на втором этаже жилого четырехэтажного дома горит квартира, сообщила в понедельник пресс-служба Идаского спасательного центра.
Дым распространился и на соседние квартиры, женщину и ребенка из горевшей квартиры передали медикам, которые оказали пострадавшим первую помощь на месте
Спасатели потушили пожар в 19.40.