В Кохтла-Ярве в многоквартирном доме произошел пожар: пострадали женщина и ребенок

В пятницу, 24 августа, в Центр тревоги около 17.25 поступило сообщение о том, что на улице Уус в Кохтла-Ярве на втором этаже жилого четырехэтажного дома горит квартира, сообщила в понедельник пресс-служба Идаского спасательного центра.