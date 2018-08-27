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  • В Кохтла-Ярве в многоквартирном доме произошел пожар: пострадали женщина и ребенок

В Кохтла-Ярве в многоквартирном доме произошел пожар: пострадали женщина и ребенок

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Пожарные. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

В Кохтла-Ярве в пятницу вечером в горевшей квартире пострадали женщина и ребенок.

В пятницу, 24 августа, в Центр тревоги около 17.25 поступило сообщение о том, что на улице Уус в Кохтла-Ярве на втором этаже жилого четырехэтажного дома горит квартира, сообщила в понедельник пресс-служба Идаского спасательного центра.

Дым распространился и на соседние квартиры, женщину и ребенка из горевшей квартиры передали медикам, которые оказали пострадавшим первую помощь на месте

Спасатели потушили пожар в 19.40.

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