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СМИ: Абрамович собрался избавиться от "Челси"

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Russian billionaire and owner of Chelsea football club Roman Abramovich arrives at a division of the High Court in London in this November 7, 2011 file photograph. Abramovich won a court battle on August 31, 2012 against former partner Boris Berezovsky, who sued him for $6 billion over claims he was intimidated into selling assets they acquired in the post-Soviet carve-up of Russia's vast natural resources. REUTERS/Andrew Winning/files (BRITAIN - Tags: BUSINESS ENERGY CRIME LAW)

ФОТО: ANDREW WINNING/REUTERS

Российский бизнесмен Роман Абрамович обратился к инвестиционному банку по поводу рассмотрения вопроса о продаже футбольного клуба "Челси", сообщает Sunday Times.

Отмечается, что представители "аристократов" обратились за помощью к специалисту банка Raine Group Джо Равитчу. При этом источник в футбольном клубе заявил, что "Челси" "не продается" и его "владелец не думает о продаже клуба".

Представитель Абрамовича отказался комментировать данную информацию, назвав ее "рыночными спекуляциями".

По данным Sunday Times, ранее российский бизнесмен отклонил предложение о покупке миноритарной доли в клубе, поступившее со стороны одной частной американской акционерной компании.

В начале июня появилась информация, что богатейший предприниматель Великобритании Джим Рэтклифф обратился к Абрамовичу с предложением о приобретении "Челси" после того, как россиянину отказали в продлении инвестиционной визы.

Рэтклифф, состояние которого оценивается в 21,05 млрд фунтов, решил купить известный лондонский клуб за 2 млрд фунтов. Абрамович подобное предложение отверг.

Согласно же заявлению клуба, российский владелец остается приверженным команде, которую он приобрел в 2003 году за 140 млн фунтов, передает newsru.com

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