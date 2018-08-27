СМИ: Абрамович собрался избавиться от "Челси"

Российский бизнесмен Роман Абрамович обратился к инвестиционному банку по поводу рассмотрения вопроса о продаже футбольного клуба "Челси", сообщает Sunday Times.
Отмечается, что представители "аристократов" обратились за помощью к специалисту банка Raine Group Джо Равитчу. При этом источник в футбольном клубе заявил, что "Челси" "не продается" и его "владелец не думает о продаже клуба".
Представитель Абрамовича отказался комментировать данную информацию, назвав ее "рыночными спекуляциями".
По данным Sunday Times, ранее российский бизнесмен отклонил предложение о покупке миноритарной доли в клубе, поступившее со стороны одной частной американской акционерной компании.
В начале июня появилась информация, что богатейший предприниматель Великобритании Джим Рэтклифф обратился к Абрамовичу с предложением о приобретении "Челси" после того, как россиянину отказали в продлении инвестиционной визы.
Рэтклифф, состояние которого оценивается в 21,05 млрд фунтов, решил купить известный лондонский клуб за 2 млрд фунтов. Абрамович подобное предложение отверг.
Согласно же заявлению клуба, российский владелец остается приверженным команде, которую он приобрел в 2003 году за 140 млн фунтов, передает newsru.com