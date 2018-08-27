Пн, 27.08.2018
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Названы пять лучших смартфонов 2018 года

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Visitors to the Samsung 837 showroom in the Meatpacking District in New York admire the Samsung Galaxy Note9 smartphone on Friday, August 10, 2018. The smartphone will be released on August 24 and is available for pre-order. (Photo by Richard B. Levine)

ФОТО: Richard B. Levine / Levine-Roberts/Sipa USA

Несмотря на то, что до конца года еще далеко и производители все еще готовят новые анонсы популярных гаджетов, издание Business Insider опубликовало собственный рейтинг лучших смартфонов 2018 года.

Примечательно, что в список вошли устройства различных ценовых категорий — а победитель и вовсе оказался неожиданным, пишет 4pda.ru.

OnePlus 6

Лучшим смартфоном года был назван One Plus 6 — по мнению издания, это лучшее, что можно купить за $530. Среди достоинств гаджета были отмечены камера, большой OLED-дисплей и возможность быстрой зарядки. Смартфон работает на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 845 при поддержке 6 ГБ оперативки — по словам автора подборки, это делает его отличным мультизадачным устройством.

Второе место занял Samsung Galaxy Note9, новейший флагман корейской компании. Ключевые особенности аппарата — качественный AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма, продвинутая двойная камера, большой объем внутренней памяти, расширенные возможности разблокировки, емкий аккумулятор и беспроводная зарядка. Особо были отмечены пыле- и влагозащита устройства, а также наличие аудиоразъема 3,5 мм. Стилус S Pen позволяет не только делать заметки прямо на экране гаджета, но и обладает дополнительными возможностями. Цена на Galaxy Note9 начинается от $1000.

Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy S9. В список функций, обеспечивших ему третье место, вошли, помимо дисплея, встроенный монитор сердечного ритма и беспроводная зарядка. Кроме того, издание выделило и дизайн гаджета, назвав его «одним из наиболее привлекательных смартфонов, которые вообще можно купить». Цена на S9 начинается от $720.

Samsung Galaxy S9

Четвертое место досталось LG G7 ThinQ — не в последнюю очередь из-за внешнего сходства с флагманом Apple.

«Если бы iPhone X был на Android, он бы назывался LG G7 ThinQ», — уверен автор.

Достоинствами модели были названы качественный звук, камера с широкоугольным объективом, производительный процессор Snapdragon 845, беспроводная зарядка и защита от влаги и цена в $750, что ощутимо дешевле iPhone X.

LG G7 ThinQ

Пятое место было отдано Moto G6 от Motorola. Несмотря на то, что устройство стало самым недорогим в списке ($250), издание отметило его неплохие фотовозможности за свою цену. Также была упомянута долгоиграющая батарея с функцией быстрой зарядки и процессор Snapdragon 450, который успешно справляется с большинством повседневных задач.

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