Названы пять лучших смартфонов 2018 года

Примечательно, что в список вошли устройства различных ценовых категорий — а победитель и вовсе оказался неожиданным, пишет 4pda.ru.

Лучшим смартфоном года был назван One Plus 6 — по мнению издания, это лучшее, что можно купить за $530. Среди достоинств гаджета были отмечены камера, большой OLED-дисплей и возможность быстрой зарядки. Смартфон работает на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 845 при поддержке 6 ГБ оперативки — по словам автора подборки, это делает его отличным мультизадачным устройством.

Второе место занял Samsung Galaxy Note9, новейший флагман корейской компании. Ключевые особенности аппарата — качественный AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма, продвинутая двойная камера, большой объем внутренней памяти, расширенные возможности разблокировки, емкий аккумулятор и беспроводная зарядка. Особо были отмечены пыле- и влагозащита устройства, а также наличие аудиоразъема 3,5 мм. Стилус S Pen позволяет не только делать заметки прямо на экране гаджета, но и обладает дополнительными возможностями. Цена на Galaxy Note9 начинается от $1000.

Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy S9. В список функций, обеспечивших ему третье место, вошли, помимо дисплея, встроенный монитор сердечного ритма и беспроводная зарядка. Кроме того, издание выделило и дизайн гаджета, назвав его «одним из наиболее привлекательных смартфонов, которые вообще можно купить». Цена на S9 начинается от $720.

Четвертое место досталось LG G7 ThinQ — не в последнюю очередь из-за внешнего сходства с флагманом Apple.

«Если бы iPhone X был на Android, он бы назывался LG G7 ThinQ», — уверен автор.

Достоинствами модели были названы качественный звук, камера с широкоугольным объективом, производительный процессор Snapdragon 845, беспроводная зарядка и защита от влаги и цена в $750, что ощутимо дешевле iPhone X.