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  • Ранил, укусил и оскорбил: в Йыхви задержали дебошира

Ранил, укусил и оскорбил: в Йыхви задержали дебошира

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ФОТО: Urmas Luik

Вчера, 26 августа, в увеселительном заведении, расположенном на улице Кесквяльяк в Йыхви, 30-летний мужчина нанес резаную рану 45-летнему мужчине.

Также он оскорблял прибывших на место происшествия полицейских, укусив одного из них за руку.

Проявившего агрессию человека задержали и доставили в арестный дом.

Возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим применение физической силы и насилие в отношении представителя власти.

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