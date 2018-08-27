Ранил, укусил и оскорбил: в Йыхви задержали дебошира
27 августа 2018, 11:06
Вчера, 26 августа, в увеселительном заведении, расположенном на улице Кесквяльяк в Йыхви, 30-летний мужчина нанес резаную рану 45-летнему мужчине.
Также он оскорблял прибывших на место происшествия полицейских, укусив одного из них за руку.
Проявившего агрессию человека задержали и доставили в арестный дом.
Возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим применение физической силы и насилие в отношении представителя власти.