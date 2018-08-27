Кореец проехал 37 стран на скутере и лишился его в Великобритании

За год и два месяца 43-летний Юн посетил 37 стран и проехал 64 тысячи километров на скутере Honda PCX125. Он признался, что всегда мечтал путешествовать по миру и давно хотел побывать в Великобритании. Тем не менее, именно в Манчестере его странствия могли закончиться: в своем Instagram аккаунте он сообщил, что скутер украли. В его багажнике лежали все вещи Юна, кроме камеры, паспорта и планшета.

Жители города решили помочь незадачливому корейцу. Владелец мотомагазина Ли Хиндл, у которого Юн накануне пропажи поменял масло, начал сбор денег, чтобы купить путешественнику новый мопед, пишет lenta.ru.

«Он рассказал нам свою историю, и я не мог поверить своим глазам, когда увидел пробег в 64 тысячи километров! Мы подарили ему несколько муфт и запасную шину. А на следующий день у него угнали скутер», — рассказал британец. По его словам, расстроенный Юн не знал, что делать, и пытался связаться с корейской полицией.