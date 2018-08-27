Глава внешней разведки Микк Марран: каждая страна сама решит, обнародовать список агентов влияния или нет

- Марран утверждает, что не говорил об агентах влияния в Эстонии
- Россия ищет возможности для влияния везде, в том числе в Эстонии
- Невозможно запретить распространение мнений, совпадающих с мнением Кремля
В конце июля в центре внимания оказалось выступление главы Департамента внешней разведки Микка Маррана, в котором он заявил об обнаружении сети политиков, журналистов, дипломатов и бизнесменов, которые являются агентами влияния России, действующими по ее приказу. Марран согласился ответить на письменные вопросы Postimees и объяснить, почему он сделал такое заявление и почему агентов влияния не стали разоблачать, хотя о наличии сети уже известно.
- Что именно вы имели в виду, когда сказали, что обнаружена сеть российских агентов влияния?
- В июле я выступал на Аспенской конференции по безопасности в США, где собрались люди, формирующие политику безопасности США. Мой основной посыл на этом мероприятии заключался в том, что Кремль систематически пытается повлиять на западные страны, чтобы расколоть их и сделать политику западных стран в отношении России более дружелюбной, например, отменить санкции, связанные с Восточной Украиной и Крымом.
Я сказал, что Департамент внешней разведки обнаружил в Западной Европе политиков, которые участвуют в деятельности Кремля, оказывая влияние, и направляют европейскую политику в выгодном России русле. В эстонской прессе мой месидж оказался в другом контексте – как будто я говорил об агентах влияния в Эстонии. Этого я не делал.
- Где именно действует эта сеть? В Эстонии тоже?
- Россия пытается повлиять на все страны Евросоюза и НАТО. К каждой стране сформирован свой подход. Прежде всего, в центре внимания Кремля находятся крупные государства, но довольно много работают и над влиянием на политику небольших стран.
- Кто в Эстонии входит в эту сеть?
- Как гендиректор Департамента внешней разведки я не могу говорить о влиянии России в Эстонии. Департамент внешней разведки не собирает информацию о гражданах Эстонии, мы смотрим за ее пределы. Обнаружение враждебного влияния в Эстонии – задача КаПо.
- Если известны лица, входящие в сеть, почему в их отношении ничего не предпринимают, чтобы они не могли продолжать свою деятельность?
- Влиянию можно довольно эффективно препятствовать, просто публично говоря об этом. Россия пытается действовать скрыто, поэтому лучшее оружие против этого – обнародование. Это помогает увеличить сознательность людей, чтобы они могли лучше распознать злонамеренную деятельность.
- Почему тогда вы или ваши коллеги в других странах не разоблачаете этих агентов влияния, если они вам известны?
- Если у нас есть данные об участии гражданина того или иного государства в российской подрывной деятельности, то мы делимся ими со службами партнеров в соответствующей стране. А дальше – уже решение самого государства, что предпринять с этой информацией. Подходы стран очень разные, как и законы.
- Сами члены сети знают, что являются ее частью?
- Я могу говорить только о российском влиянии за пределами Эстонии. Российскими агентами влияния в европейских странах являются политики, бизнесмены и лидеры общественного мнения, осознанно участвующие в этой деятельности. Они получают задания от Кремля и за их выполнение получают плату – в виде услуг или денег.
- Знают ли они друг друга и знают ли они, что входят в одну и ту же сеть?
- Некоторые из них участвуют в одних и тех же мероприятиях, например, ездят в оккупированный Крым на деньги Кремля.
- Как ими руководят?
- Мы довольно подробно описали и визуализировали это в открытом рапорте Департамента внешней разведки за 2018 год. Обычно агента влияния вербуют в России, этому как правило предшествует приглашение от какого-нибудь российского политика или бизнесмена. Активные агенты влияния регулярно бывают в России и иногда получают оттуда оплату деньгами.
Есть очень большая разница между тем, что человек является агентом влияния, получающим от Кремля задания и плату, и тем, что человек добровольно распространяет свои личные убеждения.
- Как им дают так называемые заказы, что, где и когда говорить?
- Кремль использует контактных лиц в Европе, которые не обязательно являются гражданами России, однако заслужили доверие Кремля. Контактное лицо передает задания и плату.
- Какова цель этой сети?
- Цель Кремля – повлиять на решения стран Евросоюза и их институтов. Приоритет – отмена санкций. Кремль утверждает, что санкции не оказывают влияния, но в действительности они уменьшают рост российской экономики на процент.
- Может ли эта сеть повлиять или попытаться повлиять на выборы в Эстонии?
- Россия ищет возможности для того, чтобы влиять на все страны Евросоюза, в том числе на эстонскую политику. В этом смысле эстонские выборы представляют для России интерес. Но это сфера ответственности Полиции безопасности.
- Какой ущерб они могут нанести Эстонии?
- Россия пытается разрушить единство Евросоюза и НАТО. Если этот план удастся, для Эстонии он будет представлять непосредственную угрозу. В интересах безопасности, чтобы кремлевское влияние на наших союзников не оказалось успешным. Мы должны привлекать внимание западных разведок и общественности к этой теме.
- Как отличить тех людей, которые распространяют взгляды, совпадающие со взглядами Кремля, и входят в эту сеть, от тех, чьи взгляды просто совпадают с взглядами Кремля?
- Есть очень большая разница между тем, что человек является агентом влияния, получающим от Кремля задания и плату, и тем, что человек добровольно распространяет свои личные убеждения.
- Но как обычный человек должен понять, идет ли речь об агенте влияния или просто о человеке, который в чем-то убежден?
- Надо включить критическое чутье и задаться вопросом, искренняя ли это деятельность или за ней стоит какой-то иной мотив или деятельность в интересах кого-то другого.
- Распространение собственных убеждений не может в конце концов дать тот же результат, что и деятельность агента влияния?
- Право распространять собственные убеждения ни у кого нельзя отобрать, это свобода слова.
- Где проходит черта, за которой информирование эстонской общественности о точках зрения России превращается в продвижение их планов?
- Надо спросить, по какой причине это делается. Если это делается по заданию Кремля и за оплату или ответную услугу, это не просто информирование общественности, а сознательное влияние в интересах России.
- Но если результат тот же – им удается изменить взгляды и убеждения кого-то другого?
- Я ответил на этот вопрос выше.
- Почему вы полагали, что такое заявление о сети агентов влияния не вызовет в Эстонии политической бури?
- Департамент внешней разведки неоднократно обращал внимание на российское влияние в Европе. Мы говорили об этом в двух последних публичных докладах. Мы подробно описали, как Россия использует политиков в качестве агентов влияния. Я рад, если эта тема вызывает обсуждение, поскольку, как я уже сказал, это лучшее оружие для борьбы с влиянием.
- Поскольку ваши слова стали комментировать и разъяснять политики, можно сказать, что являясь главой внешней разведки вы вмешались в формирование общественного мнения. Это ваша рабочая задача?
- Моя рабочая задача очень ясна: собирать сведения о внешних угрозах для Эстонии. Департамент внешней разведки не вмешивается в политику. Департамент внешней разведки регулярно информирует членов правительства. Но если наши редкие публичные выступления вызывают дискуссии и реакцию, это хорошо. В демократическом государстве не может быть иначе.
- Поскольку вы подчеркнули наличие сети агентов влияния, можно предположить, что цель выступления состояла в том, чтобы обратить на это внимание. Почему наши союзники обращают на эти сети недостаточно внимания, раз им приходится напоминать об этом?
- Участие западных политиков в российском влиянии до сих пор удостаивалось меньше внимания, чем российские информационные операции или враждебная кибердеятельность. Наша задача – обратить внимание союзников на все грани российского влияния.
- С учетом особенностей возглавляемого вами учреждения зачем вообще нужно, чтобы вы были настолько на виду, выступая и издавая ежегодник?
- Во всем западном мире разведучреждения в последнее десятилетие стали больше общаться с общественностью. Во многих странах разведучреждения публикуют отчеты: в Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Латвии, Литве, Голландии, Германии, Канаде, Австралии. В США и Великобритании разведка активно действует в соцсетях, и ее руководители выступают перед общественностью. Это делается для повышения сознательности и предотвращения рисков. В современном обществе разведка не может оставаться в абсолютной тени.
Высказывания Маррана на Аспенской конференции
“Политики, еще несколько лет назад бывшие на обочине политической деятельности, теперь попали в парламент или правительство и следуют российской линии деятельности”.
“Эти люди получили политическую поддержку, возможности для бизнеса и финансовую помощь”.
“Эти люди внезапно попали на места, где они могут попытаться изменить политическую направленность государств”.
“В обмен на все это человек, попавший в парламент или местное самоуправление, должен что-то предложить”.