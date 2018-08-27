Глава внешней разведки Микк Марран: каждая страна сама решит, обнародовать список агентов влияния или нет

- Что именно вы имели в виду, когда сказали, что обнаружена сеть российских агентов влияния?

- В июле я выступал на Аспенской конференции по безопасности в США, где собрались люди, формирующие политику безопасности США. Мой основной посыл на этом мероприятии заключался в том, что Кремль систематически пытается повлиять на западные страны, чтобы расколоть их и сделать политику западных стран в отношении России более дружелюбной, например, отменить санкции, связанные с Восточной Украиной и Крымом.

Я сказал, что Департамент внешней разведки обнаружил в Западной Европе политиков, которые участвуют в деятельности Кремля, оказывая влияние, и направляют европейскую политику в выгодном России русле. В эстонской прессе мой месидж оказался в другом контексте – как будто я говорил об агентах влияния в Эстонии. Этого я не делал.

- Где именно действует эта сеть? В Эстонии тоже?

- Россия пытается повлиять на все страны Евросоюза и НАТО. К каждой стране сформирован свой подход. Прежде всего, в центре внимания Кремля находятся крупные государства, но довольно много работают и над влиянием на политику небольших стран.

- Кто в Эстонии входит в эту сеть?

- Как гендиректор Департамента внешней разведки я не могу говорить о влиянии России в Эстонии. Департамент внешней разведки не собирает информацию о гражданах Эстонии, мы смотрим за ее пределы. Обнаружение враждебного влияния в Эстонии – задача КаПо.

- Если известны лица, входящие в сеть, почему в их отношении ничего не предпринимают, чтобы они не могли продолжать свою деятельность?

- Влиянию можно довольно эффективно препятствовать, просто публично говоря об этом. Россия пытается действовать скрыто, поэтому лучшее оружие против этого – обнародование. Это помогает увеличить сознательность людей, чтобы они могли лучше распознать злонамеренную деятельность.

- Почему тогда вы или ваши коллеги в других странах не разоблачаете этих агентов влияния, если они вам известны?

- Если у нас есть данные об участии гражданина того или иного государства в российской подрывной деятельности, то мы делимся ими со службами партнеров в соответствующей стране. А дальше – уже решение самого государства, что предпринять с этой информацией. Подходы стран очень разные, как и законы.

- Сами члены сети знают, что являются ее частью?

- Я могу говорить только о российском влиянии за пределами Эстонии. Российскими агентами влияния в европейских странах являются политики, бизнесмены и лидеры общественного мнения, осознанно участвующие в этой деятельности. Они получают задания от Кремля и за их выполнение получают плату – в виде услуг или денег.

- Знают ли они друг друга и знают ли они, что входят в одну и ту же сеть?